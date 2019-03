Marcelo Rebelo de Sousa anunciou a intenção de visitar Moçambique “até ao final do ano”

Marcelo Rebelo de Sousa anunciou à RTP a intenção de visitar Moçambique “até ao final deste ano”. O Presidente da República já tinha demonstrando vontade em visitar o país na sequência dos estragos causados pelo ciclone Idai, mas quer dar espaço para o país dar inicio ao processo de reconstrução.

O Presidente da República tinha dito anteriormente querer aguardar pelo momento certo e disse à RTP que “assim o presidente Nyusi venha a concordar comigo e entender que há condições para isso, gostaria de no final do ano, responder a um convite que já me formulou há vários anos, ir a Moçambique para nessa fase da reconstrução poder testemunhar o que é o recomeçar da vida de milhares e milhares de irmãos nossos”.

Marcelo Rebelo de Sousa diz que “depois deste momento que ainda está a durar, de conhecer e contactar com a realidade e de olhar para as questões de saúde, para as questões sociais, mais urgentes, mais gritantes, mais dilacerantes, começa a reconstrução” e que o momento certo é já depois dessa fase estar em estado avançado. Marcelo tinha dito numa primeira reação que visitar Moçambique agora seria “demagógico”.

(em atualização)

Continuar a ler