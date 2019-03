Número de mortos em inundações no Irão sobe para 43

Pelo menos 43 pessoas morreram devido às inundações que atingiram nos últimos dias várias províncias do Irão, segundo um novo balanço anunciado esta quarta-feira pelas autoridades locais.

Em 19 de março, após a primeira vaga de inundações, pelo menos dez pessoas morreram no norte do país, segundo autoridades locais, contudo a esse número somaram-se mais 33 vitimas mortais nas províncias do sul e do oeste desde 25 março, indicou a Cruz Vermelha iraniana.

O guia supremo, ‘ayatollah’ Ali Khamenei, apresentou condolências às famílias das vítimas e apelou aos responsáveis para tudo fazerem para acelerar a ajuda e as compensações financeiras.

As inundações ocorrem quando o Irão celebra o ano novo persa, o Noruz, o que terá atrasado os trabalhos de socorro devido ao facto de muitos funcionários estarem de férias.

Um comité nacional de gestão de crise foi ativado esta segunda-feira pelo Governo.

Estas inundações, de uma magnitude rara num país conhecido pela sua aridez, afetam sobretudo o oeste e o sul.

Vinte das 31 províncias foram atingidas e algumas aldeias foram evacuadas, enquanto cerca de uma centena registam cortes de eletricidade e água. Numerosas estradas ficaram cortadas devido às inundações e deslizamento de terras.

