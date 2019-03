Porto. Carro a arder condiciona trânsito na VCI

Um carro incendiou-se ao início da manhã desta quarta-feira na Via de Cintura Interna no sentido Arrábida – Freixo, depois do nó da A3, no Porto. O incêndio já está extinto, mas o trânsito encontra-se congestionado. Há apenas uma faixa aberta ao trânsito, confirmou ao Observador fonte dos Bombeiros Sapadores do Porto.

Não há registo de feridos e as causas do fogo são desconhecidas.

O alerta foi dado pelas 9h50 aos Bombeiros Sapadores do Porto. No local estão cinco elementos daquela corporação, acompanhados por operacionais da PSP e da Infraestruturas de Portugal, empresa responsável pela gestão das estradas e caminhos ferroviários.

(Artigo em atualização)

Continuar a ler