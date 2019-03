Portugal estreia-se com goleada à Moldávia no apuramento para Euro2019 de futsal

A seleção portuguesa de sub-19 de futsal goleou esta quarta-feira a congénere da Moldávia por 10-1, na sua estreia no grupo 3 da fase de apuramento para o Europeu da categoria.

O resultado final fala por si acerca da superioridade total da seleção lusa, que abriu o marcador aos quatro minutos por Daniel Costa, golo esse que a Moldávia ainda conseguiu responder com o empate, aos sete, por Ion Anton.

A partir daqui, o resultado foi-se avolumando e dando expressão à diferença de nível entre as duas seleções, com Portugal a atingir o intervalo a vencer por 6-1, na sequência dos golos de Sévio Marcelo, aos sete, de Milton Dias, aos 10 e 17, de Tomás Reis, aos 13, e de Rúben Góis, aos 19.

Na segunda parte, Portugal tirou o ‘pé do acelerador’, mas, mesmo assim, somou mais quatro golos, dois deles por Tomás Paçó, aos 25 e 26 minutos, um por Hugo Silva, aos 32, e, finalmente, um autogolo de Constantin Nita, aos 34.

Com este triunfo, Portugal assume a liderança do grupo 3, com três pontos, seguido da equipa anfitriã, a Bósnia-Herzegovina, e da Sérvia, que empataram a dois golos na terça-feira, ambos com um ponto, e da Moldávia, sem qualquer ponto.

Só os vencedores dos sete grupos, além da seleção anfitriã, a Letónia, terão lugar garantido na fase final do Europeu, que se disputa neste país do Báltico entre 8 e 14 de setembro.

