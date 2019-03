Presidente moçambicano faz esta quarta-feira comunicação à nação

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, faz esta quarta-feira uma comunicação à nação, informou a Presidência da República, declaração que acontece quando o país está em situação de emergência, devido aos efeitos da passagem do ciclone Idai.

De acordo com a Presidência da República, a comunicação de Filipe Nyusi será feita a partir do gabinete do chefe de Estado, em Maputo, mas sem adiantar o assunto que será abordado pelo chefe de Estado.

Esta comunicação do Presidente, agendada para as 13h00 locais (11h00 em Lisboa) acontece numa altura em que o centro do país vive uma crise humanitário desencadeada pelo Idai. Filipe Nyusi admitiu anteriormente que a passagem do ciclone poderá ter provocado mil vítimas mortais em Moçambique e constatou “a severa destruição devido a esta tragédia”.

Até ao momento, segundo números oficiais das autoridades moçambicanas, o ciclone Idai e as cheias que se seguiram já provocaram 468 mortos no centro de Moçambique.

Os centros de acolhimento continuam a receber pessoas afetadas pelo Idai e registam já mais de 127.000 entradas.

O número de pessoas afetadas pelo ciclone em Moçambique subiu para 797.000. São pessoas que perderam as casas ou que estão em zonas isoladas e que precisam de assistência, explicaram as autoridades.

No total, a passagem do ciclone Idai em Moçambique, no Zimbabué e no Maláui fez pelo menos 786 mortos e afetou 2,9 milhões de pessoas nos três países, segundo dados das agências das Nações Unidas.

