Relação anula acórdão que acusava Ivo Rosa de violar a “legalidade democrática”

O desembargador autor do acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa que acusou o juiz Ivo Rosa de quebrar a “legalidade democrática” ao exorbitar “flagrantemente o limite das competências do juiz de instrução” durante fase de inquérito” e “violar a autonomia do Ministério Público“, como o Observador noticiou em exclusivo em fevereiro, foi obrigado a reconhecer esta terça-feira a nulidade do acórdão que continha esta forte censura ao magistrado do Tribunal Central de Instrução Criminal.

Tudo aconteceu devido a uma reclamação apresentada pela defesa de António Mexia e João Manso Neto, cuja equipa é liderada pelo advogado João Medeiros (PLMJ), que suscitava a declaração de nulidade do referido acórdão. Medeiros invocava um erro do desembargador Ricardo Cardoso no ato da distribuição: não se tinha declarado impedido de participar nos autos do caso EDP por a sua mulher, Anabela Cardoso, também desembargadora na Relação de Lisboa, já se ter pronunciado por duas vezes no mesmo processo — como obrigava o Código de Processo Penal que estipula que os juizes que sejam cônjuges não podem tomar decisões sobre o mesmo processo. Não tendo feito isso, a defesa alegava que se verifica uma nulidade insanável.

O próprio Ricardo Cardoso, secundado pelo desembargador Artur Vargues (que também assinou o acórdão que foi agora declarado nulo), deu razão à defesa de António Mexia e João Manso Neto. Cardoso alega no acórdão emitido com a data de 26 de março de 2019, a que o Observador teve acesso, que não sabia que a sua mulher, a igualmente desembargadora Anabela Cardoso que trabalha no mesmo tribunal mas noutra secção, tinha tido intervenção nos autos do caso EDP. “(…) no caso referido, do relator [Carlos] Espírito Santo, o seu adjunto é e foi quase sempre, com exceção de um muito curto, outro que não a senhora desembargadora Anabela Simões Cardoso, pelo que a intervenção desta não nos era conhecida, nem sequer imaginável, tendo-nos passada totalmente despercebida a todos“, escreve Ricardo Cardoso.

Ricardo Cardoso e Artur Vargues, contudo, fazem questão de dizer que tal desconhecimento não se verificará na equipa da defesa de António Mexia e João Manso Neto. “[Eram] conhecedores da totalidade de todos os antecedentes e muito variados acórdãos proferidos nos vários recursos do caso, em processos — sempre — autónomos e separadas, como demonstra a junção, em 24 horas após a publicação do acórdão, do assento de nascimento da senhora desembargadora, com averbamento do casamento com o relator [Ricardo Cardoso]”, lê-se no acórdão. Assim, só após a publicação do acórdão de fevereiro, e consequente recurso da defesa, é que “nos foi conhecido o impedimento do relator”– o qual não foi declarado, repete Ricardo Cardoso, por “desconhecimento.”

O que acontece agora à apreciação do recurso do Ministério Público? Terá de ser repetida, sendo efetuada nova distribuição na Relação de Lisboa. Ricardo Cardoso não poderá apreciar esta questão novamente.

Comunicação ao Conselho Superior da Magistratura contra Ivo Rosa mantém-se

Recorde-se que, tal como o Observador noticiou em exclusivo, os desembargadores Ricardo Cardoso e Artur Vargues tinham decidido a 19 de fevereiro comunicar o seu acórdão ao Conselho Superior da Magistratura (CSM) para posterior avaliação disciplinar contra o juiz Ivo Rosa. Tudo porque os desembargadores acusavam o magistrado do Tribunal Central de Instrução Criminal de estar a violar anteriores decisões da Relação de Lisboa e a violar “a jurisprudência “pacífica” dos tribunais superiores, “que [Ivo Rosa] não desconhece” com interpretações “peregrinas”, “extravagantes e marginais” reveladoras “do desconhecimento do propósito do legislador”. Além disso, Ricardo Cardoso afirma que a atuação do juiz do Tribunal Central de Instrução Criminal ao longo de todo o caso EDP “resulta na obstaculização à aquisição de prova indiciária ainda antes de saber se ela existe e do conhecimento do seu teor”.

Apesar de declararem agora como nulo esse acórdão de fevereiro, os desembargadores Cardoso e Vargues decidiram manter essa comunicação disciplinar ao CSM,“independentemente do trânsito”. “Pela inusitada tramitação dos autos até ao presente incidente, com as muitas tomadas de tempo e de trabalho, remeta-se certidão ao Conselho Superior da Magistratura”, lê-se no acórdão.

Não é líquido, contudo, que o acórdão de 19 de fevereiro que foi agora anulado possa dar lugar a uma avaliação disciplinar contra Ivo Rosa. É que tendo sido declarado nulo, o respetivo conteúdo não existe do ponto de vista legal.

Continuar a ler