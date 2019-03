Brasil. Três barragens da mesma empresa do Brumadinho em “risco iminente de romper”

As barragens B3/B4, em Macacos, e as Forquilhas 1 e 3, em Ouro Preto, todas na zona de Minas Gerais, foram consideradas pela Agência Nacional de Mineração do Brasil como em “risco iminente de romper”, noticia a G1. As barragens são da responsabilidade da Vale, construtora da barragem de Brumadinho, cujo colapso causou pelo menos 212 mortos.

As estruturas em risco, garantiu a Defesa Civil à mesma publicação, estão a ser monitorizadas diariamente. Por precaução as zonas habitacionais em risco direto foram já evacuadas. 250 pessoas tiveram de ser realojadas em Macacos e em Ouro Preto.

Ainda assim, o possível colapso da barragem de Macacos coloca em risco cinco mil e duzentas pessoas. O distrito de Honório Bicalho seria atingido pelas lamas libertadas em menos de uma hora. A cidade de Raposos estaria em risco após uma hora e quarenta e cinco minutos. A população dessas zonas está a receber cursos de prevenção de catástrofe, para que possa escapar de forma segura.

As duas barragens de Ouro Preto — que já foram descontinuadas pela Vale e estão no de descomissionamento da empresa — colocam em risco a zona de Itabirito, habitada por 45 mil pessoas e que seria atingida uma hora e meia após o colapso. Os habitantes estão a receber treinos similares.

A Defesa Civil garante que não haverá mais evacuações. Auditores independentes recusaram considerar as barragens seguras e a Vale irá adotar “medidas preventivas” para evitar o colapso das barragens.

