Chinesa ZTE regista prejuízos superiores a 900 milhões de euros

A empresa de telecomunicações chinesa ZTE registou prejuízos de 6.983 milhões de yuan (921 milhões de euros), em 2018, num exercício marcado por sanções norte-americanas que paralisaram as operações da empresa.

A empresa que também é fabricante de smartphones, cuja sede fica na cidade de Shenzhen, sul da China, revelou ainda que a sua receita anual caiu 21,41%, para 85.513 milhões de yuan (11.290 milhões de euros).

No entanto, a ZTE disse que, no quarto trimestre do seu ano fiscal, alcançou um lucro de 276 milhões de yuan (36,4 milhões euros), sugerindo o início de uma recuperação.

As receitas da ZTE no mercado chinês representaram 63,7% da faturação total da empresa.

Em abril do ano passado, Washington bloqueou as exportações de componentes destinadas ao grupo chinês, devido a declarações fraudulentas num inquérito sobre a investigação ao embargo imposto ao Irão e à Coreia do Norte.

No entanto, em junho passado, a empresa chegou a acordo com o governo de Donald Trump, que desbloqueou a exportação de componentes. O acordo incluiu o pagamento de uma multa 1.761 milhões de dólares (1.564 milhões de euros).

A empresa foi ainda forçada a renovar a sua administração e a sujeitar-se a supervisão regular sobre o execução das condições do acordo.

