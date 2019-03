Clima de negócios piora em março na zona euro

O indicador que mede o clima de negócios recuou, em março, 0,16 pontos para os 0,69, face a fevereiro, divulgou esta quinta-feira a Comissão Europeia.

De acordo com os dados da Direção-Geral dos Assuntos Económicos e Financeiros da Comissão Europeia, as avaliações dos empresários pioraram nas cinco componentes do indicador, com especial destaque para o histórico de produção, expectativas de produção e ainda da carteira de encomendas e da de exportações.

As ponderações sobre a disponibilidade de produtos para entrega foram menos negativas, segundo Bruxelas. A Comissão Europeia não divulga dados sobre os Estados-membros neste indicador.

Sentimento económico piora em março na zona euro e na UE

A Comissão Europeia informou ainda esta quinta-feira que o indicador do sentimento económico recuou ligeiramente, em março face a fevereiro, na zona euro e na União Europeia.

De acordo com a Direção-geral das Atividades Económicas e Financeiras, na zona euro, o sentimento económico recuou 0,7 pontos, para os 105,5, e na UE contraiu-se 0,4 pontos, para os 105,0.

Considerando as cinco maiores economias da zona euro, o sentimento económico cresceu marcadamente em Espanha (2,3 pontos) e ligeiramente em França (0,2), tendo recuado na Alemanha (-1,8), na Holanda (-1,3) e em Itália (-02 pontos).

O indicador avançou ainda nas duas principais economias fora da zona euro: 1,6 pontos no Reino Unido e 0,4 na Polónia.

