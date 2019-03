Depois de Espanha, relações familiares no Governo português já correm mundo

As relações familiares no Governo português já chegaram à imprensa internacional. Depois de o jornal espanhol El País ter destacado a “endogamia política em Portugal”, foi a vez de o Politico abordar o tema. “O mundo pode estar habituado a ver Ivanka e Jared na Casa Branca, mas as ligações familiares estão a causar grande agitação na política portuguesa”, refere um artigo publicado esta quinta-feira, que contou com comentários de dois deputados e de um investigador da Universidade de Lisboa.

Referindo que “a controvérsia abalou o Governo socialista português de minoria, que no mês passado sobreviveu a uma moção de censura que surgiu na sequência de uma recente onda de greves públicas”, o Politico descreveu as diferentes relações familiares do Executivo, que levaram a que o centro-direita pedisse explicações.

O eurodeputado Paulo Rangel, ouvido pelo Politico, defendeu a necessidade de António Costa esclarecer a situação, que descreveu como sendo contra o “princípio de imparcialidade”. Por seu lado, o socialista Carlos Zorrinho declarou que o interesse no caso é um sinal de que tudo vai bem em Portugal: “A oposição está focada nisto porque não tem espaço de manobra noutros assuntos. O importante é evitar abordar este assunto de um ponto de vista populista”, disse.

Luís de Sousa, do Instituto de Ciências Sociais, defendeu que um possível conflito de interesses no Governo “não é o mais crucial”. “A perceção é que é importante”, afirmou, “porque dá a impressão de que é preciso ter um familiar que puxe uns cordelinhos para que seja possível ter uma carreira política”. No que diz respeito à nomeação de ministros, Sousa garantiu que é preciso ser-se “transparente e mostrar que a pessoa tem mérito além das relações familiares”.

“Não é suficiente dizer que a escolha é baseada na confiança política”, disse ao Politico, acrescentando que este tipo de nomeações também “prejudicam a circulação e a renovação da elite política”.

A polémica também foi noticiada pela agência de notícias norte-americana Associated Press, que esclareceu que o Governo português não está a ser acusado de nada ilegal, mas que os críticos falam em nepotismo.

Espanha. Jornal ABC fala em “rede de nepotismo sem precedentes”

Na vizinha Espanha, o caso foi entretanto noticiado pelo El Mundo e pelo ABC. O primeiro, que também apontou as acusações de nepotismo, dedicou uma parte do seu artigo ao “choque” entre os presidentes Marcelo Rebelo de Sousa e Aníbal Cavaco Silva, que têm opiniões diferentes sobre o assunto. O segundo, num artigo publicado na quarta-feira, falou numa “rede de nepotismo sem precedentes em toda a Europa” e defendeu que, em Portugal, o favoritismo dado a familiares é feito à vontade.

O caso provocou “indignação” no “país vizinho em pleno ano eleitoral, pois as próximas eleições legislativas realizam-se a 6 de outubro”, apontou o jornal. Dando vários exemplos de familiares com cargos no Governo, o ABC disse ainda que “os portugueses assistem impotentes a tal exibição de amiguismo entre socialistas”.

Continuar a ler