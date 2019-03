Governo aprova três carreiras profissionais para elementos da PJ

O Governo aprovou esta quinta-feira o regime das carreiras especiais de investigação criminal e de apoio à investigação criminal, dividindo as carreiras profissionais do pessoal da Polícia Judiciária (PJ) em três categorias: investigação criminal, especialista forense e de segurança.

No comunicado divulgado no final da reunião do Conselho de Ministros, é referido que a divisão em três carreiras tem em vista “uma reestruturação das carreiras que responda aos desafios que decorrem da modernização administrativa da PJ e dos novos instrumentos de gestão e de avaliação dos seus trabalhadores”.

O comunicado lembra que o estatuto profissional do pessoal da PJ será alvo de negociação sindical, tal como o regime das carreiras especiais de investigação criminal e de apoio à investigação criminal.

