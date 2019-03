Guatemala. 32 mortos em atropelamento com camião

Pelo menos 32 pessoas foram mortas por um camião na Guatemala, após o veículo atropelar um grupo de cerca de 50 pessoas na estrada de Nahualá. O condutor do camião seguia com os faróis desligados, à noite, e não parou após o acidente, indica a Reuters.

(@SOSnicaragua11) Terrorífico accidente en Guatemala #ÚLTIMAHORA Conductor que tráiler atropella a 30 personas sobre la carretera en Nahualá, en #Guatemala pic.twitter.com/gBFp8nVrsk — ???????? Tráfico Nica! (@TraficoNi) March 28, 2019

Nove feridos estão hospitalizados e em condição crítica, de acordo com as declarações do ministro da Saúde, Carlos Soto. O presidente da Guatemala, Jimmy Morales, considerou a tragédia um “acidente de viação” e manifestou pesar, prometendo “uma ação coordenada de apoio para os familiares das vítimas”.

Con mucho pesar lamento la tragedia ocurrida en el municipio de Nahualá, Sololá que ha dejado más de 30 fallecidos a causa de un accidente de tránsito. En estos momentos estamos coordinando acciones para brindar todo el apoyo a los familiares de las víctimas. Mi sentido pésame. — Jimmy Morales (@jimmymoralesgt) March 28, 2019

O porta-voz dos bombeiros locais, Cecilio Chacaj, indicou à Al Jazeera que o condutor “não terá visto as pessoas na estrada” antes de as atropelar. As 50 pessoas estariam reunidas em volta de um acidente de viação que ocorrera pouco antes e vitimara uma pessoa.

