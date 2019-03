Há um documentário sobre a “Guerra dos Tronos” e estreia uma semana depois do final da série

Uma semana depois do final da “Guerra dos Tronos”, vai estrear, em exclusivo na HBO, o documentário “A Guerra dos Tronos: A Última Patrulha”. Realizado pela britânica Jeanie Finlay, que passou um ano a acompanhar as gravações da última temporada da série inspirada na saga de George R.R. Martin, este inclui imagens nunca antes vistas dos bastidores da produção.

“‘A Guerra dos Tronos: A Última Patrulha’ é uma crónica íntima e pessoal, a partir das trincheiras da produção, acompanhando a equipa e o elenco enquanto enfrentam condições climatéricas extremas, prazos de entrega impossíveis e um exército de fãs ansiosos por spoilers“, referiu a HBO Portugal em comunicado. “Muito mais do que um documentário de making of, esta é uma história divertida e comovente, contada com sagacidade e intimidade, sobre o prazer agridoce do que significa criar um mundo, e depois ter que se despedir dele.”

A oitava e última temporada da “Guerra dos Tronos” vai começar a 14 de abril. O documentário de duas horas vai estrear a 27 de maio, uma semana depois de a série ter terminado. Em Portugal, a série será transmitida pelo canal Syfy e pela HBO Portugal, um serviço de streaming. “A Guerra dos Tronos: A Última Patrulha” estará disponível neste último.

