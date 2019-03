LuggageHero. A startup que ajuda os viajantes a guardar a bagagem chegou a Lisboa

Chegar ao hotel antes da hora do check-in ou fazer o check-out e ainda ter horas livres para passear pela cidade. As duas situações não são raras entre os viajantes e todas elas possuem um dilema em comum: o que fazer à bagagem se não quisermos andar com ela pela cidade? Foi a pensar numa solução para este dilema que surgiu a LuggageHero, uma startup dinamarquesa que criou uma rede de depósitos de bagagens espalhada por vários pontos da cidade. Já chegaram a Nova Iorque, Londres e Copenhaga e a partir desta quinta-feira estão oficialmente em Lisboa.

O processo é todo feito no site da LuggageHero. O utilizador seleciona a cidade onde está e indica quando precisa de guardar a mala e a quantidade de bagagem que leva, surgindo, de seguida, várias opções disponíveis. No leque destas opções podem estar lojas, cafés ou qualquer estabelecimento que esteja autorizado a guardar as malas, sendo também indicado na plataforma o horário de cada local, a distância a que fica, uma pequena descrição do estabelecimento e algumas reviews. Depois de escolher o local onde quer deixar a sua bagagem, o utilizador apenas precisa de fazer a reserva. Chegado ao local, dá início à reserva e, na hora de ir buscar os itens, o cliente tem de terminar a reserva no site. O preço só é calculado aí e o custo é cobrado através do cartão associado à conta.

Numa fase inicial, estão disponíveis 20 pontos de entrega e recolha em Lisboa, localizados sobretudo no centro da cidade. Para garantir a segurança e a qualidade do serviço, os locais são “devidamente verificados por um funcionário da LuggageHero que efetua inspeções regulares”, assegura a startup. O serviço tem o preço de um euro por hora e um máximo de dez euros por dia, com uma comissão de dois euros por cada item de bagagem. Não é cobrada qualquer taxa antes do depósito das bagagens.

A empresa garante também que as malas são protegidas com um selo de segurança e cada item tem cobertura de seguro até 2.500 euros, podendo ficar guardados durante vários dias. Do lado dos estabelecimentos, estes também beneficiam, pois recebem uma parte do valor cobrado pelo serviço.

Segundo o fundador e presidente da LuggageHero, a ideia de criar este projeto partiu de uma necessidade que ele próprio sentiu enquanto viajante. “Quando fiquei num Airbnb em Barcelona, não tinha opções para deixar a minha bagagem depois do check-out e fui obrigado a carregá-la pela cidade”, referiu Jannik Lawaetz, citado em comunicado, acrescentando quando tinha um Airbnb em Copenhaga, mais de metade dos seus hóspedes perguntavam por lugares onde pudessem deixar as suas malas no último dia de viagem.

É ótimo saber que lancei um conceito que ajuda verdadeiramente as pessoas. Ter de carregar as bagagens dificulta a vida dos viajantes, principalmente no dia da chegada e da partida”, referiu ainda Jannik Lawaetz.

Fundada em 2016, a LuggageHero possui mais de 450 depósito de volumes, tendo angariado dois milhões de dólares em financiamento e atingido mais de 750 mil horas de bagagens guardadas. A startup pretende acrescentar mais 1.700 locais em mais de 30 cidades até ao próximo ano. Até este domingo, os utilizadores portugueses que utilizarem o código ilovelisbon pagam um euro por hora e um máximo de cinco euros por dia, sem comissão por bagagem.

