Manchester United contrata Ole Gunnar Solskjær em definitivo

Ole Gunnar Solskjær foi anunciado oficialmente como treinador do Manchester United para as próximas três épocas. O norueguês era treinador interino do clube desde dezembro de 2018, quando substituiu José Mourinho na sequência dos maus resultados do treinador português.

“Mais do que performances e resultados, o Ole traz experiência, como jogador e como treinador, um desejo de dar oportunidades aos jovens e uma profunda compreensão da cultura do clube”, afirmou o presidente do Manchester United, Ed Woodward, justificando a contratação. “Os fãs e todos no clube o apoiam [ao Ole Gunnar Solskjær] e esperam que ele nos leve até onde precisamos de ir e nos ajude a construir a próxima fase da nossa história”, acrescentou Woodward.

O treinador mostrou-se agradecido pela oportunidade: “Desde o meu primeiro dia, senti-me em casa. Foi uma honra jogar pelo Manchester United, e ainda mais começar a minha carreira como treinador no clube”. Ole Gunnar Solskjær jogou como avançado no clube inglês entre 1996 e 2007, marcando 126 golos em 366 jogos.

Desde que assumiu a liderança do Manchester United ganhou 14 jogos e empatou dois, em 19 partidas. A equipa recuperou na Premier League após a chegada de Ole , colocando-se em posição para terminar nos primeiros quatro lugares da Liga Inglesa. Na Liga dos Campeões, o Manchester United está nos oitavos de final, após eliminar o Paris Saint German.

