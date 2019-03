Matosinhos acolhe a primeira Zona Tecnológica Livre em Portugal

É uma espécie de “Zona Franca” da tecnologia e vai ter a sua estreia em Matosinhos. A primeira Zona Livre Tecnológica (ZTL) é uma iniciativa da Câmara Municipal de Matosinhos e vai ser inaugurada esta terça-feira no CEiiA, Centro de Engenharia e Desenvolvimento de Produto. Já em 2016 o Governo tinha introduzido a criação deste tipo de zonas no programa do Startup Portugal – Estratégia Nacional para o Empreendedorismo.

O objetivo desta zona passa por testar soluções em ambiente real nas áreas tecnológicas mais inovadoras e que incluem uma alteração de comportamentos, como por exemplo a utilização de veículos autónomos. O espaço corresponde a uma “área multifuncional, onde se encontram residências, equipamentos e serviços públicos, comércio local, instituições de ensino e formação, entidades culturais e de lazer, espaços públicos e áreas de serviços/industriais”, refere a entidade promotora em comunicado.

A ideia da criação da Zona Livre Tecnológica que consta do Startup Portugal incluía regulamentar e introduzir regulações à legislação atual em linha com as orientações da Comissão Europeia, para que o país seja um lugar aberto aos testes a tecnologia de ponta em vários setores, tornando-se numa referência para empresas.

A apresentação ao público contar com a presença de Luísa Salgueiro, presidente da Câmara Municipal de Matosinhos e de José Rui Felizardo, presidente executivo do CEiiA. A sessão vai incluir a colocação do primeiro selo de identificação da ZTL e o início do projeto piloto WeSharebyAYR, com a partida de 25 trotinetes e bicicletas elétricas partilháveis.

Continuar a ler