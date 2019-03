Ministério nega que mulher de secretário de Estado gere fundo que vai distribuir 160 milhões de euros em ano eleitoral

O gabinete do ministro do Planeamento, Nélson de Souza, esclareceu as funções e as competências de Susana Ramos, mulher do secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares Duarte Cordeiro, que foi escolhida para coordenar o Fundo para a Inovação Social.

A propósito do comentário em vídeo de José Manuel Fernandes com o título “Os novos donos disto tudo vieram com a família”, os responsáveis apontam “4 erros factuais” na frase onde é dito “que a mulher deste Secretário de Estado [Adjunto e dos Assuntos Parlamentares] fora nomeada para gerir um fundo que vai distribuir 160 milhões de euros em ano eleitoral”.

Ficam as explicações oficiais:

“1. Susana Ramos não tem à sua responsabilidade “um fundo”:

O Mecanismo Financeiro do Espaço Económico Europeu, também conhecido por EEAGrants, é um instrumento assegurado por um conjunto de países (Noruega, Liechtenstein e Islândia) que integram o Espaço Económico Europeu e têm como contrapartida o financiamento deste programa com prioridades consensualizada. Susana Ramos desempenha funções de Coordenadora da Unidade Nacional de Gestão do Mecanismo Financeiro do Espaço Económico Europeu (UNG MFEEE) desde 2017.

O Fundo para a Inovação Social (FIS) é um instrumento criado com financiamento dos fundos estruturais do PT2020, no âmbito do Programa COMPETE e sujeito às regras definidas para este sistema. Susana Ramos desempenha, desde Janeiro de 2019, as funções de Presidente do Conselho Geral do Fundo para a Inovação Social.

2. Susana Ramos não foi “nomeada para gerir”:

Nenhuma das duas funções são de gestão. No caso da UNG MFEEE, quem tem essa competência são os “Operadores de Programa” – designados pelo Governo português e ratificados pelos países doadores – que são a Direção-Geral de Política do Mar na área do Mar, a Secretaria-geral do Ministério do Ambiente e Transição Energética na área do Ambiente; a Direção Geral de Património Cultural na área da Cultura; a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género na área da Conciliação e Igualdade de Género e as Fundações Calouste Gulbenkian e Bissaya Barreto na área do apoio a Entidades da Economia Social.

Enquanto coordenadora, Susana Ramos não toma parte nas decisões sobre projetos ou iniciativas a financiar. É antes responsável por assegurar a supervisão global deste Mecanismo, atuar como Ponto Focal Nacional, representando Portugal perante os países doadores, coordenar a Comunicação, presidir ao Comité Conjunto do Fundo de Relações Bilaterais e à Comissão de Acompanhamento.

Também no caso do FIS, a entidade responsável é a “sociedade gestora” PME Investimentos. O Conselho Geral, a que Susana Ramos preside, inclui mais 4 representantes de entidades públicas e a presidente do comité de investimentos. Reúne pontualmente, uma vez por ano para aprovar relatórios e contas, e trimestralmente para assuntos diversos, como por exemplo acompanhar a execução do fundo e definir politicas gerais do seu funcionamento. Pontualmente e excecionalmente pode ser chamado a apreciar propostas de deliberação de investimento, que lhe são remetidas após aprovação do comité de investimento e analisadas previamente pela entidade gestora. Pela natureza das funções e pela frequência das atividades inerentes, os membros do Conselho Geral não auferem qualquer remuneração.

3. Susana Ramos não vai “distribuir 160 milhões”:

O MFEEE tem 102 milhões de euros, frisando, mas uma vez, que são as entidades já citadas as responsáveis por lançar candidaturas e aprovar projetos, através de processos concursais, auditáveis e transparentes.

O mesmo acontece com o FIS. A PME Investimentos tem 55 milhões para apoiar projetos e iniciativas no setor da Economia Social.

4. As verbas não vão ser aplicadas “em ano eleitoral”:

O calendário de aplicação das verbas do MFEEE vai de 2014 até 2024.

No caso do FIS, as verbas podem ser aplicadas até 2023”.

