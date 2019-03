Morreu Zeca Mendonça, histórico assessor do PSD

José Mendonça (Zeca) foi assessor de imprensa do PSD durante décadas, tendo lidado com praticamente todos os líderes do partido: 17 no total. Foi como segurança que começou a trabalhar no PSD, em 1974, tendo passado em 1977 a assessor de imprensa, lugar que manteve durante 40 anos.

Em finais de 2017, surpreendeu grande parte do meio político e jornalístico quando aceitou o convite de Marcelo Rebelo de Sousa para se juntar à Casa Civil da Presidência da República. Zeca Mendonça morreu esta quinta-feira, vítima de doença prolongada, aos 70 anos.

O PSD emitiu um comunicado de “profunda consternação” pela morte de Zeca Mendonça, escrevendo que “faltam as palavras para expressar a sua importância para o Partido e para todos aqueles com quem se cruzou ao longo da vida”:

“Foi com profunda consternação que o Partido Social Democrata recebeu a notícia do falecimento do histórico assessor Zeca Mendonça.

Nesta hora, faltam as palavras para expressar a sua importância para o Partido e para todos aqueles com quem se cruzou ao longo da vida. Dedicação, seriedade e amizade são apenas alguns dos valores em que pensamos quando o relembramos.

Nesta hora difícil, o Partido endereça toda a família e amigos as mais sentidas condolências. O seu legado permanecerá para sempre connosco”.

Antes, já Rui Rio tinha reagido no Twitter, afirmando que Zeca Mendonça “faz parte da história do PPD/PSD” e destacando sua “competência, honestidade, dedicação, simpatia e disponibilidade”.

Morreu o Zeca Mendonça, um profissional competente, honesto e de enorme dedicação ao PSD. A sua simpatia e disponibilidade a todos cativava. O Zeca faz parte da história do PPD/PSD, e deixará, para sempre, uma enorme saudade em todos nós. A minha sentida e muito amiga homenagem. — Rui Rio (@RuiRioPSD) March 28, 2019

Marcelo, Cavaco, Mendes, Barroso. Todos recordam “o nosso Zeca”

“Competente, leal, devoto e discreto”, foi assim que Marcelo Rebelo de Sousa reagiu à notícia e se despediu de Zeca Mendonça. “O Zeca serviu de forma discreta, leal, competente e devotada todos os líderes do PSD. E privou de forma afetuosa com todos os quadrantes partidários, nessa medida servindo a democracia portuguesa”, disse o Presidente da República em declarações ao Expresso.

Ao Observador, o ex-Presidente da República Cavaco Silva também já reagiu:

“Foi com tristeza que tomei conhecimento da morte do Zeca Mendonça, um homem bom a quem o PSD e cada um dos seus líderes muito devem. A propósito do seu aniversario, há uns dias, tive oportunidade de transmitir ao Zeca e à família que nunca esquecerei o quanto ele me ajudou na minha vida política. Foram dezenas de campanhas feitas com o seu apoio direto, que mostraram a sua enorme lealdade, capacidade e dedicação, ao PSD e, dessa forma, a Portugal. Presto-lhe uma sentida homenagem”.

José Manuel Durão Barroso, ex-líder do PSD e ex-presidente da Comissão Europeia, replica a frase usada por Rui Rio sobre “o nosso Zeca” e acrescenta: “Uma pessoa muito boa que faz parte da história do PSD”.

Notícia muito triste : morreu o nosso Zeca Mendonca , uma pessoa muito boa que faz parte da história do PSD.

Os meus mais sentidos pêsames aos seus familiares e amigos mais próximos . — José Manuel Barroso (@JMDBarroso) March 28, 2019

Também Luís Marques Mendes descreve Zeca Mendonça como uma “pessoa fantástica”, “leal”, “competente” e “dedicada”. “De uma lealdade escrupulosa, de uma dedicação inexcedível, de uma competência sempre discreta e eficaz. O PSD deve-lhe muito. Pela minha parte, perdi um grande Amigo”, disse o ex-líder do PSD em declarações ao Observador.´

As reações, de resto, começam a multiplicar-se nas redes sociais. Paulo Rangel, eurodeputado do PSD que foi também líder parlamentar daquele partido, lembra o “poder de fazer bem”. “Atento, previdente, discreto, nunca se impunha e impôs-se-nos a todos. Nele e com ele, o humanismo era poder. O poder de fazer bem”, escreveu. Carlos Moedas destaca o “grande ser humano” além de “grande profissional”.

O Zeca Mendonça ensinou-me muito; muitíssimo. Convivemos de perto quando fui líder parlamentar e desde então ficámos sempre a falar. Atento, previdente, discreto. Nunca se impunha e impôs-se-nos a todos. Nele e com ele, o humanismo era poder. O poder de fazer bem. Bem ao outro. — Paulo Rangel (@PauloRangel_pt) March 28, 2019

Morreu Zeca Mendonça. Para além de um grande profissional era um grande ser humano. Um homem bom. Um abraço à família. CM https://t.co/jflc4U97Sa — Carlos Moedas (@Moedas) March 28, 2019

Paulo Mota Pinto, atual presidente da mesa do Conselho Nacional do PSD disse, na SIC Notícias, que esta é uma “notícia muito triste” e destaca “o grande profissional” que Zeca Mendoça foi: “Sabia distinguir as suas posições das suas funções”.

Mas não é só dentro do PSD que a notícia da morte do histórico assessor de imprensa é sentida. A secretária-geral adjunta do PS, Ana Catarina Mendes, também comentou a morte de Zeca Mendonça com quem disse ter “privado muito” apesar de serem de partidos diferentes. Ana Catarina Mendes disse ainda na SIC Notícias que pôde “testemunhar o brio que Zeca colocava no seu trabalho, a excelência da assessoria parlamentar e a sua disposição e capacidade de falar com todos os partidos e com todas as pessoas sempre com registo de bom humor e de cultura democrática”.

Apesar de ter trabalhado na São Caetano à Lapa durante a maior parte do tempo, Zeca era também assessor parlamentar, e são muitos os deputados que começam a deixar mensagens de homenagem nas redes sociais. Cristóvão Norte, atual deputado do PSD, no Twitter, fala na “argamassa do PSD” e lembra o “homem extraordinário”. Carlos Abreu Amorim lembra as suas “histórias extraordinárias”, a “elegância que punha no que fazia” e a “sabedoria de quem conhecia o PSD como ninguém”.

Foi-se embora o nosso grande Zeca Mendonça, a argamassa do PSD. Homem de trato extraordinário, nem sei que diga mais, que estou triste, muito triste. — Cristóvão Norte (@cristovaonorte) March 28, 2019

Só convivi com ele durante seis anos. Ouvi as suas histórias inesquecíveis. Admirei a elegância que punha no que fazia e a sabedoria de quem conhecia o PSD como ninguém. Disse-lhe para escrever as memórias. Ele sorria em resposta. Hoje partiu o Zeca, um homem bom da política. — Carlos Abreu Amorim (@cabreuamorim) March 28, 2019

