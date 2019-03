Nasceu o bebé Salvador, filho da canoísta que está em morte cerebral

Já nasceu o bebé Salvador, filho da canoísta Catarina Sequeira que está em morte cerebral desde dezembro passado, no Hospital São João, no Porto. O parto estava previsto para sexta-feira, mas foi antecipado devido a algumas complicações, avança o Correio da Manhã.

Segundo o CM, o parto teve que ocorrer na madrugada desta quinta-feira entre as 4h30 e as 5h, tendo o bebé nascido com cerca de 1,6 quilos, com 27 semanas.

Catarina Sequeira, 26 anos, estava grávida de 12 semanas quando, na sequência de um ataque de asma, perdeu os sentidos. A jovem ainda foi transferida do Hospital de Gaia para o Hospital São João no Porto, onde a morte cerebral foi declarada um dia após o Natal.

Este é o segundo bebé a nascer em Portugal com uma mãe em morte cerebral.

(Em atualização)

