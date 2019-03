Orquestra Sinfónica do Porto visita “obras icónicas” norte-americanas na Casa da Música

A Orquestra Sinfónica do Porto visita, na sexta-feira, uma série de obras clássicas e “icónicas” de compositores norte-americanos que refletem vários estilos, do jazz ao teatro musical, com o pianista Mário Laginha como solista.

Na apresentação do concerto, marcado para as 21h30, aquela instituição explica que para um “ano dedicado ao Novo Mundo, seria difícil escolher obras mais icónicas”, pelo que a Sinfónica interpreta obras de Aaron Copland (1900-1990), Leonard Bernstein (1918-1990), George Gershwin (1898-1937) e ainda do mexicano Arturo Márquez. A dirigir o concerto estará Steven Sloane, israelo-americano requisitado no mundo da ópera e que em 2019/20 é o maestro da Sinfónica de Jerusalém, depois de ter passado muitos anos à frente da Sinfónica de Bochum.

O programa abre com a “Fanfarra para o Homem Comum”, peça de Copland que se tornou “um hino para ocasiões solenes, acontecimentos desportivos, filmes e muito mais”. Composta para marcar a entrada dos Estados Unidos da América na Segunda Guerra Mundial, foi escrita em 1942 e tocada inicialmente pela Sinfónica de Cincinnati, liderada pelo maestro Eugene Goossens. O título vem de uma expressão usada pelo então vice-presidente norte-americano, Henry A. Wallace, que lançou o “século do Homem Comum”, sendo que a própria fanfarra viria a ser incorporada no quarto andamento da Terceira Sinfonia, que escreveu quatro anos depois.

Depois da “Fanfarra”, chega o teatro musical, com uma suite que Bernstein preparou com as “Danças Sinfónicas” que compôs para o musical “West Side Story”, estreado em 1957 para se tornar num dos musicais com maior longevidade na ‘Broadway’ e em digressões internacionais. Em 1961, Bernstein preparou um arranjo das suas composições, no mesmo ano em que a adaptação para filme recebeu 11 nomeações aos Óscares, que reflete a raiz na música da América Latina, em particular de Cuba e Porto Rico, na inspiração para a obra.

Segue-se a obra que dá título ao concerto, “Rhapsody in Blue”, uma composição de 1924 em que George Gershwin entrega a um piano e banda uma partitura clássica, mas já influenciada pelo jazz e as novas sonoridades que marcaram aquele tempo. A rapsódia tornou-se, desde então, uma das mais famosas obras clássicas norte-americanas, utilizada de forma recorrente em associação à cidade de Nova Iorque, como no filme de animação “Fantasia 2000” (1999), em “Manhattan” (1979), de Woody Allen, mas também “O Grande Gatsby” (2013), ou noutros contextos, como a cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de Los Angeles 1984, em simultâneo por 84 pianistas.

Do mexicano Arturo Márquez, “Danzón n.º2” é uma das mais conhecidas obras daquele país, tendo sido escrita para orquestra e com vários solos, para clarinete, oboé, piano, violino ou trompete, entre outros, e já figurou na série da Amazon “Mozart in the Jungle”. A interpretação mais famosa foi a da Orquestra da Juventude da Venezuela Simón Bolívar, sob a direção de Gustavo Dudamel, mas a estreia remonta a 1994, na Cidade do México, depois de Márquez se ter inspirado num baile em Veracruz.

No domingo, a Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música volta à “Fanfarra”, a “West Side Story” e a “Danzón” pelas 12:00, num concerto comentado por Rui Pereira e orientado para famílias.

