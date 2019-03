A portuguesa Fu Yu foi eliminada esta quinta-feira na primeira ronda de singulares femininos do Open do Qatar de ténis de mesa, que decorre em Doha até domingo, ao perder frente à japonesa Miu Hirano, em quatro sets.

Fu Yu, 38.ª classificada do ranking mundial, foi derrotada por Hirano, nona da hierarquia, pelos parciais de 11-7, 11-8, 11-3 e 17-15.

Com a eliminação de Fu Yu, Portugal ficou sem qualquer representante no Open do Qatar, competição que conta para o circuito mundial da modalidade.

Continuar a ler