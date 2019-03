Última loucura. Snowboard ou ralis?

A ideia é no mínimo ousada, mas nada que não seja habitual na Skoda, que com o Fabia R5 disputa o Campeonato do Mundo de Ralis, ou para a Red Bull, acostumada a tudo o que é desportos radicais. E quanto mais estranho melhor. Desta vez, cruzaram ralis na neve e gelo com snowboard e, para que não faltasse emoção, convidaram dois “artistas” de cada modalidade para dar as mãos e mostrar o que podem fazer juntos dois desportos que nada têm em comum.

Numa pista desenhada num lago gelado, no Norte de Europa, Kale Rovanperä conduziu o seu Skoda Fabia R5, uma infernal máquina de ralis considerada das mais rápidas da categoria secundária, a R5, logo atrás dos WRC (World Rally Cars). Se o Skoda com os seus 285 cv extraídos de um motor 1.6 sobrealimentado, tracção integral e um peso de apenas 1.230 kg é um brinquedo impressionante, o piloto, Kalle Rovanperä, filho de outro antigo piloto de ralis (Harry), é considerado um prodígio. A prova disso é que aos 18 anos já disputa o mundial de ralis, tendo alcançado a 2ª posição no World Rally Championship-2 Pro no Rali de Monte Carlo e no da Suécia.

A defender a outra modalidade, o snowboard, estava Eero Ettala, um finlandês profissional de 30 anos que trata tudo o que é deslizar, saltos e piruetas por ‘tu’. Numa pista plana, ou não tivesse um lago (gelado) como base, o objectivo era recorrer ao Skoda de Rovanperä para permitir a Ettala ganhar velocidade, e assim realizar umas acrobacias no ar, enquanto Kalle fazia as suas habilidades em terra. Mas o melhor é ver o vídeo.

Participe nos Prémios Auto Observador e habilite-se a ganhar um carro

Vote na segunda edição do concurso dedicado ao automóvel cuja votação é exclusivamente online. Aqui quem decide são os leitores e não um júri de “especialistas” e convidados.

Vote agora

Continuar a ler