Wall Street segue em alta após divulgação de dados do crescimento nos EUA

A bolsa de Nova Iorque seguia esta quinta-feira em alta no início da sessão, depois da divulgação dos números do crescimento da economia dos Estados Unidos da América em 2018.

Às 14h51 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,20% para 25.675,98 pontos e o Nasdaq avançava 0,33% para 7.668,91 pontos. O índice alargado S&P 500 ganhava 0,46% para 2.818,41 pontos. Quase todos os setores seguiam no “verde”, liderados pelo dos bens não essenciais (+0,67%).

O departamento do Comércio anunciou esta quinta-feira que a economia norte-americana cresceu a um ritmo de 2,9% em 2018, o mais elevado desde 2015, mas o crescimento no último trimestre foi mais fraco do que o indicado previamente.

No último trimestre do ano passado, o ritmo de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos foi de 2,2%, abaixo dos 2,6% indicados na anterior estimativa, o que não afetou a taxa de crescimento anual.

Por outro lado, a imprensa indicou que há avanços nas conversações comerciais entre os Estados Unidos e a China e que Pequim fez uma oferta significativa a Washington relacionada com transferências tecnológicas. Na quarta-feira, a bolsa nova-iorquina encerrou em baixa. O Dow Jones perdeu 0,13% e o Nasdaq cedeu 0,63%.

