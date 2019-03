A jornada que pode ser decisiva e que vai (de certeza) agitar as contas dos quatro primeiros lugares da Liga

A Primeira Liga parou durante um fim de semana. Os compromissos internacionais das seleções, oficiais ou particulares, deram espaço a Sérgio Conceição, Bruno Lage, Marcel Keizer, Abel Ferreira e companhia para preparar o regresso à competição e a reta final de uma temporada que já só tem oito jornadas para disputar. A 27.ª, que arranca esta sexta-feira com o Portimonense-Moreirense (20h30), leva o FC Porto à Pedreira para enfrentar o Sp. Braga (15h30), o Sporting a Chaves para encontrar um dos adversários que mais problemas lhe tem causado nos últimos anos (18h) e vê o Benfica receber um Tondela que precisa de pontos para fugir à despromoção (20h30). Contas feitas, a próxima jornada é de especial relevância e pode agitar as águas no topo da tabela.

A forma mais fácil de pegar na calculadora é ir clube a clube. Começando pelo topo, o Benfica está praticamente obrigado a ganhar para garantir que permanece na liderança do Campeonato. Quando entrar em campo, a equipa orientada por Bruno Lage já vai saber o resultado do FC Porto em Braga: um deslize na receção ao Tondela, aliada a uma eventual vitória dos dragões frente ao Sp. Braga, abre caminho para a subida da equipa de Sérgio Conceição ao primeiro lugar e a queda dos encarnados para a segunda posição.

Já o FC Porto, que em teoria tem um desafio mais complicado do que o rival direto, está também pressionado a vencer para não abrir espaço ao isolamento do Benfica no topo da classificação. Em caso de vitória de dragões e encarnados, tudo permanece na mesma no que diz respeito à liderança; caso o FC Porto ganhe e o Benfica não, os dragões ficam isolados no primeiro lugar; caso o Benfica vença e o FC Porto não, acontece exatamente o inverso.

O Sp. Braga recebe o FC Porto e também não tem grande margem de erro. Depois de perder em Alvalade (1-3), a equipa de Abel Ferreira está agora pressionada pelo Sporting, que tem menos três pontos. Caso os bracarenses percam com os dragões e o Sporting vença em Chaves, os leões ficam colados ao Sp. Braga no terceiro lugar. Uma vitória dos minhotos, para além de agitar as contas no que diz respeito à liderança, deixaria o Sporting pressionado frente ao Desp. Chaves caso queira continuar na luta pelo último lugar do pódio.

Por fim, o Sporting. Os leões venceram os flavienses em Alvalade com um golo de penálti de Bas Dost já nos instantes finais e precisam de repetir a vitória em Chaves para continuar a seguir de perto o Sp. Braga. Em caso de vitória — e se os bracarenses perderem com o FC Porto –, a equipa de Marcel Keizer soma 58 pontos e iguala o conjunto minhoto no terceiro lugar. Em caso de derrota, o Sporting perde uma oportunidade para chegar mais perto do pódio (em cenário de vitória do Sp. Braga) ou afasta-se de forma praticamente definitiva das ambições de ficar entre os três primeiros da Primeira Liga (em caso de vitória do Sp. Braga).

Bruno Lage já confirmou que Seferovic e João Félix estão recuperados e aptos para jogar, Marcel Keizer não tem Bas Dost e ainda não sabe se terá Bruno Fernandes, Sérgio Conceição ainda não dá Jesús Corona como certo e Abel Ferreira arranca a fase final de temporada sem Raúl Silva. A 27.ª jornada pode ser decisiva e só existe mesmo uma certeza: sábado à noite, as contas dos primeiros quatro lugares da Primeira Liga vão ser diferentes das atuais.

