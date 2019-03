Adel Taarabt nos convocados do Benfica para a receção ao Tondela

O médio internacional marroquino Adel Taarabt é a grande novidade nos convocados do líder Benfica, que recebe no sábado o Tondela, em encontro da 27.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol. Taarabt, que chegou ao Benfica em 2015/16 e nunca atuou pela equipa principal, foi um dos 19 eleitos do treinador Bruno Lage, numa época em que cumpriu três encontros pelo Benfica B, no campeonato secundário.

Na lista dos eleitos, destaque ainda para o regresso do avançado internacional suíço Seferovic, que falhou os últimos três jogos devido a lesão, e a manutenção de João Félix, dispensado por lesão do último jogo da seleção lusa.

Em relação ao encontro com o Moreirense, que o Benfica venceu fora por 4-0, em 17 de março, entra ainda o guarda-redes Svilar, por troca com Zlobin. Para as entradas de Taarabt e Seferovic, os sacrificados foram o defesa esquerdo Yuri Ribeiro e o extremo sérvio Zivkovic. De fora, continua o ‘capitão’ Jardel, apesar de já ter saído do boletim clínico, no qual já só ‘moram’ Salvio, Conti e Tyronne Ebuehi.

O encontro da 27.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol entre o líder Benfica, que soma 63 pontos, e o Tondela, 16.º colocado, com 25, realiza-se no sábado, a partir das 20:30, no Estádio da Luz, em Lisboa.

Lista dos 19 convocados:

Guarda-redes: Vlachodimos e Svilar.

Defesas: André Almeida, Rúben Dias, Ferro, Grimaldo e Corchia.

Médios: Florentino, Samaris, Pizzi, Gabriel, Gedson Fernandes, Rafa, Cervi e Adel Taarabt.

Avançados: Seferovic, Jonas, João Félix e Jota.

