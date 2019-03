Al Nassr, de Rui Vitória, rouba liderança ao Al-Hilal com golo aos 90+8 minutos

O Al Nassr, treinado pelo português Rui Vitória, isolou-se esta sexta-feira na liderança da Liga saudita de futebol, ao vencer por 3-2 o ex-líder Al-Hilal, em jogo da 25.ª jornada, graças a um golo apontado aos 90+8 minutos. Após um primeiro tempo sem golos, o marroquino Abderrazak Hamdallah adiantou o Al Nassr, aos 46 minutos, mas Ali Albulayhi empatou para os visitantes, aos 53, antes de o central Bruno Uvini dar nova vantagem ao conjunto da casa, aos 77.

Nesta altura, o Al-Hilal, que foi orientado por Jorge Jesus até final de janeiro, já jogava com 10 elementos, por expulsão de Mohammed Kanu, mas, ainda assim, conseguiu chegar ao empate, aos 79 minutos, num lance iniciado pelo peruano Andre Carrillo, que está emprestado pelo Benfica, e concluído, de forma sublime, por Salem Al Dawsari.

Quando já nada o fazia prever, Bruno Uvini, que não tinha qualquer golo na prova, emergiu como figura do dérbi de Riade e, aos 90+8 minutos, deu o melhor seguimento a um livre de Al Obaid e assegurou o triunfo da equipa comandada por Rui Vitória.

A cinco jornadas do fim do campeonato, o Al Nassr ultrapassou o Al-Hilal na classificação, somando agora 58 pontos, mais um do que o rival, que liderava a prova, de forma isolada, desde a sétima ronda.

