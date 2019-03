Assembleia-geral das Ligas Europeias realiza-se no Estádio da Luz

A 38.ª assembleia-geral da Associação das Ligas Europeias de futebol vai decorrer no Estádio da Luz, em 5 de abril, com as competições da UEFA e questões legais e financeiras na ordem de trabalhos, anunciou esta sexta-feira a organização.

A assembleia-geral do órgão, que representa 35 campeonatos profissionais europeus, vai realizar-se em Lisboa e será organizada pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), indica o comunicado.

É a segunda vez que a assembleia-geral decorre em Portugal, depois de a 34.ª edição ter ocorrido no Porto, em 31 de março de 2017.

A reunião será seguida de uma conferência de imprensa do presidente, Lars-Christer Olsson, e do presidente da LPFP e membro do quadro de diretores, Pedro Proença.

Na agenda de trabalhos está a admissão como membros de novas ligas, discussão sobre o formato atual e futuro das competições UEFA, questões legais e financeiras em torno do futebol europeu, apresentação de vários relatórios e trabalhos de comités da associação e o anúncio da próxima assembleia-geral.

