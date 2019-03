“Bleed For The Throne”: a campanha solidária que apela os fãs de Game of Thrones a doar sangue

A HBO Portugal juntou-se ao Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST) ao lançar uma campanha para todos os fãs de Game of Thrones. No site institucional do Serviço Nacional de Saúde (SNS) pode ler-se que procuram mais e “novos dadores para esta causa de solidariedade”. Em média, Portugal precisa de 1000 uuidades de sangue diárias para poder tratar dos doentes, o que mostra as “necessidade de componentes sanguíneos nos hospitais”.

A campanha tem como nome “Bleed for The Throne” (“Dê Sangue Pelo Trono”, em português), e apela aos fãs português da série que doem sangue. No dia 3 de abril, das 8h00 às 19h30, vão existir várias ações nos Centros de Sangue e Transplantação de Lisboa, Porto e Coimbra. A SNS chega a afirmar que “conquistar os mais novos para a dádiva de sangue é um imperativo nacional”, já que cada vez mais há o envelhecimento da população.

Para além disso, o IPST refere também que “não é preciso muito tempo para dar sangue, em média são necessários 30 minutos”, e que quem tem tatuagens pode dar sangue, desde que espere quatro meses para se poder candidatar novamente à dádiva”.

“Esperamos também e sobretudo que saudavelmente regressem e ofereçam muitas vezes este presente que ajuda a salvar vidas”, apela o IPST.

