Cláudia Pascoal tem uma canção nova, a primeira desde a Eurovisão. Pode ouvi-la aqui

Depois de ter apresentado o single pela primeira vez ao vivo na Portimão Arena, durante a final da última edição do Festival da Canção, Cláudia Pascoal revelou esta sexta-feira o teledisco da sua primeira canção a solo desde a ida à Eurovisão. O tema chama-se “Ter ou Não Ter” e tem composição musical da própria cantora e compositora, letra de Miguel Lestre e produção de Tiago Bettencourt. Foi disponibilizado pela cantora e compositora portuguesa no seu canal de Youtube e pode ouvi-lo e ver o vídeo que o acompanha abaixo:

“Ter ou Não Ter” é a primeira canção revelada daquele que será o primeiro álbum a solo de Cláudia Pascoal. Em comunicado, a cantora afirma ter como desejo “fazer algo diferente” com este primeiro álbum: “Quero criar um ambiente novo, mas para todos. Este é o meu desejo”.

Natural de São Pedro da Cova, Gondomar, Cláudia Pascoal começou a tocar guitarra quando tinha 15 anos. Nos últimos anos, despontou no meio musical e televisivo nacionais através de participações em concursos musicais, como o Ídolos, Factor X, The Voice Portugal e mais recentemente o Festival da Canção, que venceu. Também apresentou durante um curto período o segmento CC All Stars, do programa Curto Circuito, da SIC Radical.

Em entrevista ao Observador, antes da final do Festival da Canção do ano passado, a cantora e compositora apresentava-se assim: “A Cláudia Pascoal é uma miúda que muda de carreira de meio em meio anos e muda de cabelo de semana em semana. Gosto imenso de mudar, canso-me facilmente das coisas mas empenho-me sempre a 100% em todas elas. Agora estou a empenhar-me 100% na música e acho que esta é a carreira que vai ficar, acho que encontrei o meu lugar. Portanto, a Cláudia Pascoal… canta”.

Inspirada pela música pop mas também pelo jazz, que começou a descobrir quando ouviu o tema “Take Five” de Dave Brubreck, Cláudia Pascoal revelou ainda ao Observador ter muitas referências musicais, como David Fonseca e Luísa Sobral, entre outros. Habitualmente compõe com o ukulele, instrumento musical com que já se tinha apresentado por exemplo no programa The Voice Portugal, quando cantou a canção “Dream a Little Dream of Me”.

Continuar a ler