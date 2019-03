Cooperação tecnológica ao serviço do desporto

Ainda que possamos pensar que os universos dos automóveis e do desporto estejam aparentemente distantes, não é difícil encontrar vários pontos em comum entre pneus e o calçado, sendo o mais comum o facto de estarem em contacto com o solo. E foi a pensar nessa dinâmica que as marcas alemãs Continental — especialista em pneus há mais de 140 anos, mas que também acumula a experiência na manufatura de calçado desde os anos 1920 — e Adidas (líder em calçado desportivo) uniram esforços. Essa aposta tinha em mente uma cooperação tecnológica, com o objetivo de conseguir um produto de excelência que conta com alguns dos valores comuns a ambos estes nomes (assim como aos praticantes de desportos, como o running ou de perfil outdoor), como a otimização da performance, superação e segurança.

(A)Tração à estrada

Nessa aventura a dois, Continental e Adidas reúnem, desde 2007, os seus conhecimentos e especialistas, desenvolvendo as solas Traction Compound. O sucesso do seu desempenho faz com que tenham sido utilizadas em vários segmentos do mercado de calçado, e marcado presença em sapatilhas com compostos de borracha natural e sintética, ideais para melhorar significativamente o desempenho dos seus utilizadores, seja no plano amador ou nos atletas profissionais, mesmo face a contrariedades como condições meteorológicas adversas e oscilações de temperatura ou da superfície. O projeto inicial centrou-se em trabalhar de forma mais eficiente a aderência à estrada, tendo evoluído a nível tecnológico e revelado soluções à base de compostos de borracha especiais que apresentam níveis de sucesso particularmente elevados em todos os pisos, seja em estrada ou nos mais exigentes percursos outdoor.

Solas Continental Traction Compound: aliados todo o terreno Com o objetivo de superar limites, aperfeiçoar e apresentar tecnologias inovadoras, a Continental tem apresentado soluções que permitem ultrapassar desafios em qualquer tipo de terreno e reduzir o perigo de escorregar ou perder o equilíbrio, mesmo em pisos mais instáveis. Tudo graças a solas cujo composto de borracha foi desenvolvido para proporcionar, mesmo em casos de uma menor área de contacto com o solo, até mais 30 por cento da aderência em pisos secos ou molhados, quando comparados com os outros modelos de calçado presentes no mercado. É essa versatilidade que torna as solas dos Continental nos ténis Adidas em aliados perfeitos e preferidos de quem faz running, se aventura em exigentes caminhadas outdoor e procura deliciar-se com os desafios do montanhismo com maior afinco e segurança.

O resultado dessa dinâmica de alta tecnologia ajuda a preservar a energia que se perderia se o calçado tivesse menores índices de aderência.

Na vanguarda do mercado

O trabalho conjunto entre Continental e Adidas resultou, assim, no lançamento de mais de 80 modelos de sapatos diferentes, para homem e mulher, que ajudam os seus utilizadores a conseguir melhores resultados. Atualmente, estão no mercado vários sapatos com sola Continental Traction Compound, adequados aos amantes e entusiastas de, por exemplo, caminhada, running ou desportos ao ar livre, como o treeking ou o montanhismo — modalidades que se revelam, também, hábitos de vida saudável, pois implicam um íntimo contacto com a natureza. E como os especialistas da Continental querem sempre mais e melhor, neste momento estão a ser desenvolvidos novos modelos, com maior segurança e conforto, cujos compostos das solas permitem ultrapassar condições extremas, como neve e gelo, com maior segurança e conforto.

A bater recordes

Os atletas profissionais têm usufruído especialmente desta nova tecnologia, e são muitos os maratonistas profissionais a quebrarem vários recordes graças às solas Continental Traction Compound. O primeiro grande sucesso surgiu em 2011, quando o queniano Patrick Makau venceu a Maratona de Berlim, logrando bater o recorde mundial da distância. O também queniano Wilson Kipsang chegaria ao primeiro lugar do pódio na Maratona de Londres, em 2012, e, no ano seguinte, conseguiria o feito de bater o já referido recorde de Makau, também na capital germânica. Mais recentemente, em 2016, foi a vez do sul-africano Lusapho April provar a competência e qualidade das solas Continental aliadas ao conforto dos Adidas, ao cortar a meta na Maratona de Hanover, em primeiro lugar, competição que tem na marca alemã um habitual patrocinador.

Conteúdo produzido pelo Observador Lab. Para saber mais, clique aqui

Continuar a ler