Donald Trump ameaça fechar fronteira com o México já “na próxima semana”

O presidente dos EUA endureceu a pressão sobre o México com um ultimato. Donald Trump avisou, no Twitter, que caso o México não trave imediatamente a entrada de imigrantes ilegais no país, os Estados Unidos vão fechar grande parte ou mesmo todas as fronteiras com México já na “próxima semana“. A ameaça foi feita em três tweets publicados esta sexta-feira.

Como lembra o New York Times, esta não é a primeira vez que Trump ameaça fechar a fronteira com o México. Já o tinha feito em dezembro — aquando do shutdown que provocou para forçar a construção do muro — e também no início desta semana, quando acusou vários países da América Central de ficarem com o dinheiro norte-americano, mas nada fazerem para travar a imigração ilegal que vem do sul. No entanto, é a primeira vez que Trump o faz colocando um prazo concreto.

Voltando a esta última ameaça, Donald Trump escreveu, num primeiro tweet, que “os democratas” criaram as leis de imigração mais fracas do mundo. Disse também que até o México, que recebia mais de cem mil milhões de dólares dos EUA por ano, tinha leis contra a imigração ilegal mais fortes. Ora, como solução, Trump diz que o Congresso tem de “mudar já as fracas leis de imigração” e o México tem de “parar a entrada de imigrantes ilegais nos EUA”.

The DEMOCRATS have given us the weakest immigration laws anywhere in the World. Mexico has the strongest, & they make more than $100 Billion a year on the U.S. Therefore, CONGRESS MUST CHANGE OUR WEAK IMMIGRATION LAWS NOW, & Mexico must stop illegals from entering the U.S…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 29, 2019

Trump diz que o México tem feito uma “fortuna” com os apoios financeiros norte-americanos, em valores “muito superiores” àqueles que o México gasta no controlo das fronteiras. Por isso, avisa Trump, “se o Méxio não parar imediatamente TODA a imigração ilegal que entra nos Estados Unidos pela fronteira sul, os EUA vão FECHAR a fronteiro, ou grande parte da fronteira, na próxima semana.

….through their country and our Southern Border. Mexico has for many years made a fortune off of the U.S., far greater than Border Costs. If Mexico doesn’t immediately stop ALL illegal immigration coming into the United States throug our Southern Border, I will be CLOSING….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 29, 2019

Trump diz que seria “fácil” para o México fazer isto, mas os mexicanos, acusa o presidente norte-americano, preferem ficar com o dinheiro e “falar”.

….the Border, or large sections of the Border, next week. This would be so easy for Mexico to do, but they just take our money and “talk.” Besides, we lose so much money with them, especially when you add in drug trafficking etc.), that the Border closing would be a good thing! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 29, 2019

Trump diz ainda que fechar a fronteira será uma “coisa boa” para os EUA.

