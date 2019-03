Moreirense tenta isolar-se no quinto posto, no arranque da 27.ª ronda da I Liga

O Moreirense procura esta sexta-feira isolar-se, provisoriamente, no quinto lugar da I Liga portuguesa de futebol, na deslocação ao Algarve, para defrontar o Portimonense, no jogo que marca o arranque da 27.ª jornada.

Depois do pesado desaire caseiro com o Benfica (4-0) na última ronda, o Moreirense, a equipa surpresa desta edição do campeonato, tenta regressar às vitórias e colocar-se à condição com três pontos de vantagem sobre o vizinho Vitória de Guimarães, que joga sábado nos Açores, com o Santa Clara.

Por seu lado, o Portimonense, que no seu terreno já bateu esta época equipas como Benfica e Sporting, segue num tranquilo 10.º lugar, embora só tenha alcançado uma vitória nas últimas oito jornadas. O encontro tem início agendado para as 20h30.

A ronda prossegue no sábado, com o Sporting de Braga a receber o FC Porto, o Sporting a jogar em Chaves e o Benfica como anfitrião do Tondela, continua no domingo e fecha na segunda-feira, dia em que o Feirense joga em casa com o Vitória de Setúbal.

Programa da 27.ª jornada:

Sexta-feira, 29 mar:

Portimonense – Moreirense, 20h30

Sábado, 30 mar:

Sporting de Braga – FC Porto, 15h30

Desportivo de Chaves – Sporting, 18h00

Santa Clara – Vitória de Guimarães, 20h30

Benfica – Tondela, 20h30

Domingo, 31 mar:

Marítimo – Nacional, 15h00

Rio Ave – Desportivo das Aves, 17h30

Boavista – Belenenses, 20h00

Segunda-feira, 1 abr:

Feirense – Vitória de Setúbal, 20h15

