Presidente da Coreia do Sul reúne-se com Donald Trump em abril, em Washington

O chefe de Estado da Coreia do Sul vai reunir-se com o Presidente norte-americano em abril, algumas semanas depois do fracasso da segunda cimeira entre Washington e Pyongyang.

Moon Jae-in chega em 10 de abril a Washington para uma visita de dois dias, declarou um porta-voz da Casa Azul, a presidência sul-coreana.

“Os dois dirigentes vão manter discussões aprofundadas (…) para coordenar posições sobre a aplicação de um regime de paz na península coreana através de uma desnuclearização completa”, afirmou Yoon Do-han.

Moon é há muito defensor de um diálogo com a Coreia do Norte, país que possui armas nucleares e punido por isso com várias sanções económicas internacionais. O líder sul-coreano tem sido o principal impulsionador pelas negociações entre o Presidente norte-americano e o dirigente da Coreia do Norte, Kim Jong-un.

Mas no segundo encontro, em Hanoi, no final de fevereiro, Kim e Trump não chegaram a um entendimento sobre a desnuclerização norte-coreana à qual iria corresponder uma diminuição das sanções contra Pyongyang, devido a várias dúvidas que surgiram sobre o futuro do processo.

A 22 de março, Pyongyang retirou subitamente o pessoal do gabinete de ligação intercoreano, na localidade norte-coreana de Kaesong. Alguns dias depois, os funcionários regressaram ao gabinete, sem que Pyongyang tenha explicado as razões para a retirada ou para o regresso.

Mas o regresso ocorreu na sequência de uma mensagem publicada por Trump na rede social Twitter, na qual o Presidente norte-americano afirmou que ia anular sanções impostas ao Norte pelo seu próprio Ministério das Finanças, sem explicar quais.

