Incêndio em Castelo de Paiva. Não há habitações em risco

Um incêndio de grandes proporções está ativo no concelho de Castelo de Paiva e, segundo o Jornal de Notícias,as autoridades chegaram a dar ordem para cortar estradas e a preparar uma eventual evacuação da povoação de Ancia, na freguesia de Real. O presidente da câmara, Gonçalo Rocha, disse à Lusa que as chamas “lavram com alguma intensidade”, mas “não põem em risco iminente” as habitações mais próximas.

O autarca diz que o facto de não haver vento no local pode ajudar a controlar o fogo. Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro da Proteção Civil de Aveiro tinha confirmado ao Observador ao final da tarde que o incêndio está ativo e foram enviados meios para o local.

De acordo com o site da Proteção Civil, às 18h00 desta sexta-feira o fogo — que ainda estará fora de controlo — atingia a povoação de Sobrado e Bairros e envolvia 196, 56 veículos e dois meios aéreos.

Continuar a ler