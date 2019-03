Sérgio Conceição diz que Corona “está melhor”

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, revelou esta sexta-feira que Corona “está melhor”, mas foi incapaz de garantir a disponibilidade do futebolista mexicano para o jogo com o Sporting de Braga, da 27.ª jornada da I Liga.

O técnico aproveitou ainda para elogiar o departamento médico do clube e recusou alimentar a polémica levantada pelo selecionador mexicano, que questionou a situação clínica do atleta, depois de não ter integrado a última convocatória do México.

“Vamos ver se ele poderá jogar em Braga. Ele está melhor, está bem, está próximo do que nós queremos. O que é importante é perceber o que o departamento médico vai dizer”, referiu o treinador dos dragões em conferência de imprensa de antevisão do jogo.

O selecionador do México, Tata Martino, colocou em causa a veracidade do comunicado que o FC Porto sobre da lesão de Corona, no qual é explicado que o jogador sofreu uma entorse traumática no tornozelo esquerdo contra o Benfica e que desde então tem realizado apenas tratamento.

Sérgio Conceição afirmou que, agora, a decisão de Corona jogar depende do departamento médico. “A credibilidade do departamento médico do FC Porto é grande. Acho que é dos melhores do mundo. Depende deles e da resposta do jogador e, se os dois fatores se alinharem, é opção para o jogo e eu decido se ele joga, fica no banco ou vai para a bancada. Não há mais nada a comentar, até porque eu não sou guionista de nenhuma novela mexicana”, observou Sérgio Conceição.

O FC Porto, segundo classificado da I Liga, em igualdade com o líder Benfica, ambos com 63 pontos, joga no sábado com o Sporting de Braga, terceiro colocado, com 58, às 15:30 horas, em jogo da 27.ª jornada.

