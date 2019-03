Surfista brasileira morre atingida por um raio enquanto treinava

A surfista brasileira Luzimara Souza morreu ao ser atingida por um raio enquanto treinava com um grupo de amigos na praia da Leste-Oeste de Fortaleza, no Brasil. O acidente aconteceu na manhã de quarta-feira, e, de acordo com o G1, a jovem de 23 anos ainda se encontrava com vida quando foi levada para o Hospital Instituto Doutor José Frota — mas acabou por não resistir aos ferimentos e morreu já no hospital.

A jovem campeã estava a treinar para o Campeonato Brasileiro de Surf de 2019 quando foi atingida pelo raio, juntamente com outros surfistas que se encontravam também no mar. Um deles, Felipe Cardoso Nogueira, de 17 anos, também foi atingido e transportado para o hospital em estado grave. De acordo com o relato no jornal El País, depois de atingido, o jovem foi resgatado por banhistas, que o levaram para o posto de bombeiros mais próximo.

A família e amigos próximos estão a preparar uma homenagem em memória da atleta, que irá acontecer este domingo, 31 de março. Ao G1, um dos amigos, Joel Alves, contou que o sonho de Luzimara era ser reconhecida e que o objetivo desta homenagem é, também, “mostrar que na nossa comunidade lutamos contra o crime e as drogas através do desporto”. O plano é que, durante a homenagem, se faça um círculo para de seguida se iniciar um minuto de silêncio em memória de Luzimara. Haverá ainda um momento de oração, cânticos e partilha de histórias e episódios da vida desta jovem.

