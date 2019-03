A redenção de Luiz Phellype veio em forma de bis: “As coisas não estavam a sair como desejava”

Durante a campanha eleitoral que antecedeu a sua eleição para a presidência do Sporting, Frederico Varandas deixou várias garantias. Uma das promessas mais reiteradas passava por uma atenção especial à área do scouting (prospeção). Crítico da política de contratações recente do Sporting, defensor de que só com uma maior profissionalização da área da prospeção seria possível aumentar os índices de acerto do clube (que ainda assim, nos últimos anos, permitiram trazer para o Sporting futebolistas como Sebastián Coates, Jeremy Mathieu, Rodrigo Battaglia, Bruno Fernandes ou Bas Dost), o novo presidente dos leões fez subir a exigência para o futuro.

As primeiras contratações da SAD de Frederico Varandas para a equipa principal aconteceram no passado mercado de inverno. Em janeiro, vieram dois jogadores que não mereceram até aqui grandes críticas internas ou externas — Cristian Borja, pela qualidade que já apresenta (e que já o levou a ser convocado para a seleção colombiana, agora treinada por Carlos Queiroz), e Idrisa Doumbia, pelo talento bruto e potencial que denota para quem tem apenas 20 anos. Num polo oposto, a administração de Frederico Varandas contratou dois jogadores a que algumas franjas de adeptos do Sporting e até alguns comentadores desportivos torceram o nariz: Tiago Ilori e Luiz Phellype. Curiosamente, dois futebolistas que atuavam em divisões secundárias antes de virem para o Sporting: o defesa-central português (formado no Sporting) atuava no Championship inglês, mais especificamente no Reading, enquanto Luiz Phellype atuava na segunda liga portuguesa, no Paços de Ferreira.

Outrora considerado um jovem talento do futebol português — com menos de 20 anos, fez uma época de estreia promissora na II Liga, no Beira Mar, marcando 16 golos na temporada seguinte ao serviço do Feirense, no mesmo campeonato –, Luiz Phellype até teve uma época positiva na primeira liga nacional, a de 2017/2018, em que marcou 11 golos pelo Paços de Ferreira. A descida do clube da capital do móvel à segunda liga e o regresso do avançado brasileiro a divisões secundárias não foram sinais promissores, mas os nove golos marcados na primeira metade da época atual na II Liga (em 15 jogos), convenceram os responsáveis do Sporting a contratá-lo no passado mês de janeiro. Uma decisão que também se entende à luz da tentativa de redução de custos salariais da Sporting SAD em janeiro, que provocou a saída de jogadores mais credenciados como Nani e Fredy Montero e de jogadores pouco utilizados como Misic, Emiliano Viviano, Luc Castaignos e Lumor Agbenyenu.

Luiz Phellype ainda não tinha tido grandes oportunidades com a camisola do Sporting. Até ao jogo contra o Boavista no estádio do Bessa, a 9 de março, tinha sido sempre suplente utilizado, exceto em dois jogos de grau de dificuldade muito elevado, contra o Sporting de Braga (na meia-final da Taça da Liga) e contra o Benfica (na meia-final da Taça de Portugal). A partida no Bessa era uma oportunidade importante para mostrar serviço e Luiz Phellype não a aproveitou: estando pouco em evidência durante todo o jogo, teve um falhanço clamoroso num lance em que conseguiu cabecear à trave quando estava praticamente em cima da linha de golo.

Este sábado, o avançado brasileiro contratado ao Paços de Ferreira redimiu-se — e de que maneira —, fazendo um bis que ajudou a sua equipa a vencer o Desportivo de Chaves por 1-3 e a subir ao terceiro lugar do campeonato, em igualdade pontual com o Sporting de Braga mas com vantagem no confronto direto. O primeiro golo foi logo aos 24′: revelando astúcia de movimentos, colocou-se num espaço vazio entre defesas do Desportivo de Chaves e nas costas do defesa que mais possibilidades tinha de intercetar o cruzamento que Stefan Ristovski se preparava para fazer. Mantendo-se atrás da linha de fora-de-jogo, Luiz Phellype antecipou o desenrolar do lance e acelerou apenas no momento certo, para se desmarcar e encostar a bola para o fundo da baliza.

Não estando satisfeito com o primeiro golo ao serviço do Sporting, que comemorou com alguma emoção, fazendo gestos de agradecimento e alívio, Luiz Phellype sentenciou o marcador à beira do apito final. Aos 110 mintuos, a um minuto do fim do tempo de compensação dado pelo árbitro Manuel Mota, o avançado brasileiro aproveitou um movimento em sentido contrário de um defesa para voltar a aparecer nas costas do último reduto flaviense. Isolado com um passe de Jovane Cabral que retirou o opositor mais próximo do lance, Luiz Phellype desmarcou-se, adiantou a bola, aguentou uma carga do jogador do Desportivo de Chaves que corria atrás de si e desviou no momento certo, com pinta, à ponta-de-lança, do guarda-redes Ricardo, que saiu ao seu encontro.

No final da partida, durante a flash interview, Luiz Phellype comentou assim a importância do golo: “Estou feliz, estava à espera desse golo há algum tempo. As coisas não estavam a sair como desejava, agora tenho de dar continuidade”. Disse, ainda, que a sua estreia a marcar pelo Sporting é “um peso que sai das costas” porque é complicado um avançado “passar muitos jogos sem marcar” e o que conseguiu este sábado “é bom para ganhar confiança”.

Com Bas Dost lesionado e em crise de golos — não marcou nas últimas quatro partidas que disputou e mostrou-se algo apático, ou pelo menos pouco inspirado, fora da área –, Luiz Phellype pode ter já na próxima quarta-feira, na segunda mão da meia-final da Taça de Portugal contra o Benfica, nova oportunidade de mostrar serviço. Não é certo que o ceticismo generalizado sobre as suas capacidades desapareça — as próprias críticas a Bas Dost por um mau momento de forma mostram que fazer golos não garante imunidade de assobios no futuro — mas Luiz Phellype saiu de Chaves com um crédito que ainda não tinha conquistado com a camisola do Sporting. O que fará com ele, no futuro se verá.

