As casas milionárias que as celebridades de Hollywood têm à venda. Veja a fotogaleria

Talvez nenhuma das hipóteses que vamos mostrar a seguir seja opção para quem esteja a pensar mudar de casa. A localização é excelente, as casas são espaçosas e muiotas têm vista para o mar. Mas são precisos vários milhões para quem estiver a pensar fazer uma proposta. Famosos como Bruce Willis ou Ellen Degeneres têm à venda propriedades nas Caraíbas ou em Beverly Hills e não são as únicas celebridades que estão a vender património imobiliário.

Outros nomes do cinema e do star system de Hollywood, como Charlie Sheen, Sandra Bullock e Paris Hilton, puseram também casas à venda ou para arrendar, nos últimos meses. Há piscinas, jacuzis interiores e até estúdios só para praticar Yoga. Entre as razões para estas casas estarem a ser vendidas estão pagamentos de dívidas financeiras, investimentos imobiliários ou a simples vontade de viver noutros sítios.

Como olhar não custa nada, veja no topo do artigo a fotogaleria para conhecer ao pormenor o exterior e o interior destas casas com valores multimilionários que pertencem às estrelas.

Continuar a ler