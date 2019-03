Boavista tem de ser “uma família” para vencer o Belenenses

O técnico do Boavista disse, este sábado, que a equipa tem de se comportar “como uma família”, porque desse modo estará mais perto de vencer o Belenenses, no domingo, para a 27.ª jornada da I Liga Portuguesa de futebol.

Lito Vidigal apelou também aos adeptos para que compareçam no Estádio do Bessa e apoiem os jogadores, dando-lhes “carinho e conforto, porque eles têm dado sempre o máximo”.

O Boavista perdeu os três jogos anteriores para o campeonato e ocupa o 13.º posto, com 26 pontos, mais um do que tem a primeira equipa abaixo da ‘linha de água’, o Tondela, mas Lito Vidigal tratou de lembrar que quando iniciou funções a equipa estava em zona de despromoção e agora depende só de si para garantir a permanência.

“Estamos a jogar finais já há sete jornadas, desde que trabalhamos aqui, e esta é mais uma delas. É desta forma que temos de pensar porque é importante para conseguirmos uma vitória”, considerou.

Lito Vidigal considerou que a “equipa está mais confortável” devido a essa circunstância, mas acrescentou que “a jogar finais constantemente é difícil porque a carga emocional é grande”.

O técnico referiu-se depois aos adeptos afirmando que eles têm sido “uma das mais-valias” da equipa com o seu apoio.

“Quando jogamos em casa, sentimos o seu apoio e o seu conforto. Para nós, será muito melhor quanto mais boavisteiros estiverem no estádio”, reforçou.

O treinador ‘axadrezado’ referiu-se ao Belenenses como “uma equipa boa”, mas defendeu a ideia de que o Boavista tem de olhar primeiro para si, ser paciente e inteligente

“Temos de pensar que podemos marcar no primeiro minuto, mas também podemos marcar no último”, resumiu, acrescentando que a sua equipa tem de ser “organizada, competitiva e solidária”, porque foi dessa forma, em sua opinião, que conseguiu pontuar.

Lito Vidigal disse ainda que o Boavista tem de “ser uma família dentro do campo”.

“Se sofrermos uns pelos outros, a probabilidade de ganharmos é maior, mesmo tendo um adversário forte pela frente. Era importante que essa mentalidade se expandisse para os adeptos. Era importante sofrermos todos juntos”, completou.

O Boavista, 13.º classificado, com 26 pontos, recebe o Belenenses, sétimo, com 38, num encontro da 27.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol marcado para as 20:00 de domingo, no Estádio do Bessa, no Porto.

