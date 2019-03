Rolling Stones adiam digressão por causa de doença de Mick Jagger

“Peço desculpa a todos os nossos fãs nos Estados Unidos e no Canadá que compraram bilhetes. Odeio dececionar-vos desta forma”, disse este sábado Mick Jagger, o vocalista dos Rolling Stones, no Twitter. Segundo um comunicado da banda citado pela BBC, os médicos aconselharam Jagger a receber tratamento médico e a adiar a tournée No Filter que estava prevista arrancar a 20 de abril no Hard Rock Stadium, em Miami, na Florida e terminar a 29 de junho no Burl’s Creek Even Grounds, em Ontario, Canadá.

I’m so sorry to all our fans in America & Canada with tickets. I really hate letting you down like this.

I’m devastated for having to postpone the tour but I will be working very hard to be back on stage as soon as I can. Once again, huge apologies to everyone. — Mick Jagger (@MickJagger) March 30, 2019

À revista com o nome homónimo da banda, o agente dos Rolling Stones afirmou que se espera que Mick Jagger, de 75 anos, “recupere completamente para poder voltar aos palcos assim que possível”. Até agora, ainda não são conhecidos os problemas de saúde que obrigaram a cancelar as datas já agendadas.

As últimas publicações no twitter do vocalista da banda britânica, antes do pedido de desculpas aos fãs, eram precisamente a anunciar as datas da digressão e a partilhar vídeos com gravações e ensaios para os concertos.

Looking forward to heading back to Canada, this will be a good one ! pic.twitter.com/rMzYTJB3iA — Mick Jagger (@MickJagger) February 11, 2019

Os produtores da tournée estão a avisar os fãs para manterem os bilhetes e afirmam que vão continuar válidos para quando forem reagendados os novos concertos.

