Alex Telles ausente do treino do FC Porto devido a lesão

O futebolista brasileiro Alex Telles falhou o treino de hoje do FC Porto, devido a uma “bursite na anca direita”, contraída na vitória de sábado em casa do Sporting de Braga (3-2), informou o campeão nacional.

O defesa esquerdo falhou o regresso ao trabalho no centro de treinos do Olival para novo encontro no estádio do Sporting de Braga, na terça-feira, para a segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, depois de se ter lesionado na marcação de um penálti que deu o segundo golo frente aos minhotos, saindo aos 72 minutos.

Telles fez tratamento à bursite, um tipo de inflamação, num apronto que também não teve Bruno Costa, Aboubakar e Marius, com vista à visita ao Braga, onde o FC Porto defende uma vantagem de 3-0 conquistada na primeira mão.

