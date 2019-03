Chuva volta a Portugal já este domingo e continua na próxima semana

Abril chega esta segunda-feira e a chuva está de volta, já a partir deste domingo. Os valores de precipitação a nível nacional previstos para esta semana vão melhorar os níveis de seca, mas estarão ainda “abaixo do normal” para as regiões Norte e Centro, avisa o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Apesar de já neste domingo estar prevista chuva em muitas cidades de Norte a Sul do país, como Viseu, Coimbra, Castelo Branco, Leiria ou Évora e nas ilhas, o mesmo não vai acontecer em cidades costeiras continentais. No caso de Lisboa ou Porto, há pouca probabilidade de precipitação para a tarde de domingo, 14% e 5%, respetivamente, com céu pouco nublado.

Quanto à temperatura média nacional, o IPMA não identifica sinais “significativos”, com máximas esperadas de 21ºC em algumas cidades. No resto do mês, espera-se mais chuva em todo o território nacional.

No final de fevereiro, devido aos praticamente inexistentes níveis de precipitação sentidos por todo o território nacional, todo o país estava em seca. 4,8% do país estava em seca extrema, o que levou vários municípios já a preparar campanhas de poupança de água.

