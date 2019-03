Eintracht vence Estugarda e confirma “candidatura” à Liga dos Campeões

O Eintracht Frankfurt, adversário do Benfica nos quartos de final da Liga Europa, venceu este domingo por 3-0 o “aflito” Estugarda e subiu ao quarto lugar da Liga alemã de futebol, no encontro que encerrou a 27.ª jornada.

Em Frankfurt, o internacional sérvio Filip Kostic foi a grande figura da partida frente ao 16.º e antepenúltimo colocado, ao anotar um “bis” para o conjunto orientado por Adi Hutter, aos 45 e 64 minutos.

O também sérvio Luka Jovic, avançado que está cedido pelo Benfica ao Eintracht, fechou o marcador aos 84 minutos, apontando o 16.º golo na prova, um minuto antes de o português Gonçalo Paciência ser lançado pelo técnico austríaco.

O clube de Frankfurt, que somou a quinta vitória seguida na prova, subiu ao quarto lugar, com 49 pontos, aproveitando o “deslize” do Borussia Mönchengladbach, quinto, com 47, que no sábado perdeu por 3-1 no terreno do Fortuna Düsseldorf.

O Frankfurt vai defrontar o Benfica nos quartos de final da Liga Europa, sendo que a primeira mão joga-se em 11 de abril, em Lisboa, e a segunda uma semana depois, na Alemanha.

No outro jogo do dia, o Schalke 04 colocou fim a uma série de oito jogos sem vencer, ao bater por 1-0 o lanterna-vermelha Hannover, com um golo de Suat Serdar, aos 39 minutos.

