Estudante confunde carro com Uber e, horas depois, é encontrada morta

Por volta das duas da manhã Samantha Josephson, de 21 anos, chamou um Uber. Até então tinha estado com os amigos na noite de Colúmbia, na Carolina do Sul, mas decidiu regressar sozinha ao dormitório. Entrou num Chevy Impala preto que, segundo a polícia, terá confundido com o Uber que tinha chamado momentos antes. Cerca de 14 horas depois o seu corpo foi encontrado num descampado a mais de 140 quilómetros de Colúmbia.

“O que sabemos é que, de facto, ela chamou um Uber e estava à espera que o motorista chegasse”, disse o chefe da Polícia de Colúmbia durante uma conferência de imprensa realizada no sábado, citado pela CNN. “Acreditamos que ela simplesmente entrou neste carro em particular achando que era o Uber.”

Mayor Dave Fried, B.A. Joy Tozzi and everyone in Robbinsville Township are devastated by the news that the Josephson… Posted by Robbinsville Township on Saturday, March 30, 2019

Nathaniel David Rowland, de 24 anos, foi entretanto detido, acusado de assassinato e rapto de Samantha Josephson. Depois de as amigas de Samantha terem reportado o seu desaparecimento por volta das 13h30 de sexta-feira, e de o corpo ter sido descoberto pelas 16h nesse mesmo dia, a polícia centrou a investigação no carro onde a jovem estudante terá entrado. No sábado, um membro da polícia avistou o veículo e mandou pará-lo. Quando o polícia pediu ao condutor que saísse do veículo, este tentou fugir, mas foi facilmente capturado.

THE LATEST: Columbia police say Nathaniel David Rowland is accused of kidnapping and murdering USC student Samantha Josephson. DETAILS BELOW: https://t.co/Cqbsxu67xA — FOX Carolina News (@foxcarolinanews) March 30, 2019

Depois de investigarem o Chevy Impala, as autoridades encontraram sangue no lugar do passageiro e também na bagageira, que correspondia ao de Samantha. Os investigadores descobriram ainda um recipiente com lixívia, toalhetes desinfetantes e um produto para limpar janelas. Mais, as trancas de segurança para crianças do Impala estavam acionadas, impossibilitando a saída de um passageiro que circulasse nos bancos detrás do veículo.

A polícia não revelou, por enquanto, mais pormenores sobre a morte de Samantha, nem sobre o homem detido — que conheceria a área onde o corpo foi descoberto.

Na rede social Facebook, o pai de Samantha, Seymour Josephson, deu a notícia da morte da filha: “É com uma tremenda tristeza e um coração partido que partilho isto. Vou sentir saudades e vou amar a minha filha para o resto da minha vida”.

