Hotel que terá inspirado “Star Wars” enfrenta demolição

O Hotêl du Lac, na Tunísia, é apontado como tendo servido de inspiração a George Lucas para criar o universo da saga “Star Wars”. Certo é que grande parte das filmagens dos primeiros filmes foram realizadas naquele país, mas as semelhanças entre este exemplo de arquitetura brutalista na África do Norte não deixa de fazer lembrar o “sandcrawler” de “Star Wars: Episódio IV – Uma Nova Esperança”, de 1977. É olhar para um e para outro e tirar conclusões. Acontece que o hotel que fechou as portas em 2000 enfrenta agora uma provável e irrecuperável demolição.

The upside down hotel (Hotel du Lac) said to have inspired Star Wars faces demolition https://t.co/KbmVOfUOGL #Tunisia #Architecture pic.twitter.com/ghwEezn943 — Khaled (@MoonNeighbour) March 30, 2019

Segundo a CNN, que se refere ao Hôtel du Lac como o “hotel ao contrário”, uma vez que a sua estrutura faz lembrar uma pirâmide invertida, viveu em tempos os seus dias de glória. Inaugurado em 1973 e desenhado pelo arquiteto italiano Raffaele Contigiani, chegou a ter 416 quartos espalhados por 10 andares, além de clientes VIP como o cantor James Brown.

Desde 2000 que está fechado e desde 2011 que é propriedade de um fundo de investimento do governo líbano de nome Lafico. Planos para recuperar a estrutura foram apresentados, mas nunca postos em prática, acrescenta a publicação norte-americana já citada.

The upside down hotel, also known as Hotel du Lac, said to have inspired Star Wars, may face demolition.⁣⠀

The brutalist hotel designed by Italian architect Raffaele Contigiani features 416 rooms across ten floors of increasing width.⁣⠀

The Hotel du … https://t.co/h5u6Ql30PB pic.twitter.com/Y0dtPIAbTc — CNN Style (@CNNStyle) March 29, 2019

Em fevereiro deste ano, o arquiteto e ativista Sami Aloulou, que pertence ao grupo de conservação Edifices et Memoires (“Edifícios e Memórias” em português), anunciou na rádio tunisina Misk FM que a demolição do hotel, que está situado no coração da capital, estava “iminente”. A notícia dada por Aloulou espoletou vários protestos nas redes sociais e uma petição foi prontamente criada de maneira a salvar o edifício — a qual já conta com mais de 2.500 assinaturas.

Aparentemente, na sequência da aquisição de uma empresa libanesa, o hotel está previsto para demolição. Isto seria um grande erro, já que a estrutura passou a representar parte da identidade da cidade de Tunes”, lê-se no texto que acompanha a petição.

???? Demolition of the legendary Hôtel du Lac appears to be imminent! ???? There is a petition to stop the plans here:https://t.co/BX3Crj7xU5 Raffaele Contigiani: Hôtel du Lac, Tunis, Tunesia, 1970–1973https://t.co/n5EZgmkPGM pic.twitter.com/5NQ1Rm4Jbd — #SOSBrutalism (@SOSBrutalism) February 26, 2019

A Câmara Municipal de Tunes já fez saber que não recebeu qualquer pedido de autorização para demolir o hotel. No entanto, o arquiteto e ativista Aloulou assegura, citado pela CNN, que tem visitado o hotel e testemunhado um número cada vez maior de trabalhadores no local. “O perigo ainda é real, mas não tão iminente como pensámos. A luta continua.”

O grupo Edifices et Memoires quer assegurar o futuro do edifício e pondera pedir proteção à UNESCO, bem como uma possível intervenção de George Lucas.

