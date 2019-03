Corpo de jovem desaparecido no rio Douro resgatado por mergulhadores

Um jovem foi dado como desaparecido esta manhã depois de ter entrado no Rio Douro, na zona da Alfândega, no Porto. Membros da estação de salva vidas do Douro e mergulhadores do Batalhão de Sapadores Bombeiros do Porto tiveram em marcha uma operação com vários mergulhadores para encontrar o jovem. Às 16h3o, o corpo do jovem foi resgastado, avançou o JN.

Segundo relatos de amigos do jovem à CMTV, este terá saído de uma discoteca na Alfândega, uma zona da Ribeira também conhecida pela vida noturna, antes do acidente. A entrada no Rio Douro terá sido por vontade do próprio depois de uma queda acidental. Ainda o viram a nadar, mas depois deixaram de o ver à superfície. O alerta foi dado às 09h37, pelo 112, avançou a Lusa.

As buscas dos mergulhadores decorreram esta manhã na zona da Alfândega.

[Em atualização]

