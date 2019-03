Morreu a “bond girl” Tania Mallet aos 77 anos

A “bond girl” Tania Mallet morreu este domingo aos 77 anos. A atriz britânica ficou conhecida pelo seu papel enquanto Tilly Masterson, no filme de 1962 “007 – Contra Goldfinger”, protagonizado por Sean Connery.

A notícia, que é avançada por diferentes meios britânicos, incluindo o The Mirror, foi confirmada no Twitter pelos detentores dos direitos de autor da marca James Bond: “Lamentamos muito em saber que Tania Mallet, que interpretou Tilly Masterson em “Goldfinger”, morreu. Os nossos pensamentos estão com a sua família e amigos”.

We are very sorry to hear that Tania Mallet who played Tilly Masterson in GOLDFINGER has passed away. Our thoughts are with her family and friends at this sad time. pic.twitter.com/gMkqqheGJ7 — James Bond (@007) March 31, 2019

Tania Mallet, escreve o The Mirror, era prima da muito conhecida atriz Helen Mirren. Começou a sua carreira, ainda adolescente, enquanto modelo e tornou-se numa das caras mais famosas das décadas de 1950 e 1960.

Ainda modelo, uma fotografia sua de biquíni foi enviada ao produtor de James Bond, Cubby Broccoli, que a convenceu a participar no casting para o papel de Tatiana Romanova no filme de 1957, “007 – Ordem para Matar”. O papel seria entregue a Daniela Bianchi, mas Tania Mallet teria uma nova oportunidade com a chegada de “Goldfinger”.

R.I.P Tania Mallet aka Tilly Masterson in Goldfinger , one of the best characters in one of the best 007 movies pic.twitter.com/Xw0VNFsQjs — JAMΞS (@13sCustardCream) March 31, 2019

O filme viria a ser um grande sucesso e deu bastante fama a Mallet que optou, ainda assim, por deixar a indústria do cinema — nunca mais faria outro filme. Mais tarde, confessaria que tal se deveu à falta de liberdade dos contratos e ao pouco dinheiro envolvido (a atriz receberia 50 libras por dia quando fez o filme, um valor que, segundo consta, seria renegociado para as 150 libras por dia). Segundo as memórias de Helen Mirren, Mallet gastava todo o seu dinheiro com a família, tendo pago a educação do irmão.

