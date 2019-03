O mais rápido é o BMW, Mercedes, Porsche ou Tesla?

Se há comparativos de luxo envolvendo berlinas familiares superdesportivas, é decididamente o caso deste, levado a cabo pelo canal Carwow. O objectivo era determinar qual seria o mais rápido a acelerar de 0 a 402 metros, o que equivale a acelerar até quase aos 195 km/h nos veículos mais rápidos.

O Tesla Model S P100D, que entretanto alterou a denominação para Long Range Ludicrous Performance, é sempre um osso difícil de roer, mas se é imbatível nos 0-100 km/h, de 0-195 km/h a conversa é outra. Tanto mais que os seus 612 cv (no vídeo, certamente por lapso, é mencionada uma potência de 680 cv, mas apesar da soma aritmética dos dois motores atingir 772 cv, 510 cv atrás e 262 cv à frente, está modulada para um máximo conjunto de 612 cv) têm de puxar 2.250 kg, um valor muito superior ao da concorrência.

Frente ao eléctrico americano, o novo Mercedes-AMG GT 4 Portas, na versão 63S, ou seja, o melhor que esta berlina, concebida para bater o Panamera, tem para oferecer. Com um peso de 2.120 kg e um motor 4.0 V8 biturbo, com 640 cv, o Mercedes promete ser um adversário à altura. Tanto quanto o BMW M5 Competition, o mais leve dos quatro, a acusar apenas 1.940 kg quando colocado sobre a balança, animado por um 4.4 V8 biturbo, com 625 cv. O Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid encerra o lote de familiares de sonho, ele que é o mais pesado, com 2.385 kg, o que pode ser atribuído à tracção integral, argumento com que todos os veículos presentes contam. A mecânica do Porsche, que reivindica 680 cv, extrai na realidade 550 cv do 4.0 V8 biturbo a gasolina, com os outros 136 cv a serem fornecidos por uma unidade eléctrica, alimentada por uma pequena bateria de 14,1 kWh.

Realizado o arranque, o Tesla atingiu o quarto de milha (402 metros) em 10,8 segundos, vencendo de forma folgada, com o Mercedes a ser o segundo mais veloz, com 11,1 segundos, relegando o seu adversário directo, o Porsche Panamera, para terceiro, com 11,2 segundos. O BMW M5 foi o mais lento, com 12,4 segundos, mas devido à regulação do launch control, com a carwow a afirmar que, optimizando o arranque, também o M5 Competition atingia 11,1 segundos.

O vídeo regista ainda uma prova de arranque lançado, de 80 a 210 km/h, onde Tesla e Mercedes voltam a brilhar, sendo a vitória concedida à berlina alemã, à frente do Porsche e BMW, para na prova de travagem, ser surpreendentemente o Model S a ser o mais eficaz, praticamente a par com o BMW, com o Porsche a ser 3º e a empurrar o Mercedes para a 4ª posição.

A comparação saldou-se em duas vitórias em três para a Tesla, uma para a Mercedes – que entretanto é o melhor dos familiares desportivos alemães – e nenhuma para a Porsche ou para a BMW.

