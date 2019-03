Pêra-Manca. De Pedro Álvares Cabral a um dos vinhos de topo portugueses

A mesa está outra vez posta. O jantar, à semelhança do que aconteceu aquando do lançamento da colheita de 2013, é servido à luz das velas debaixo de um teto adornado por arcos. As portas da Adega da Cartuxa – Quinta de Valbom, antigo posto jesuíta em Évora onde já no século XVIII funcionava um lagar de vinho, voltam a estar abertas para receber jornalistas e críticos de vinhos, e não só, para provar o “novíssimo” Pêra-Manca tinto 2014. Um dia de provas e visitas vai culminar nos segundos que demoram a bebericar um vinho que, à saída da adega, vai ter o preço de 220 euros. Ao mercado caberá a função de o inflacionar ao sabor da dinâmica procura-oferta.

Falar de Pêra-Manca é falar de um antes e depois que, juntos, ajudaram a projetar a marca como um dos vinhos de topo em Portugal — falando, neste caso, exclusivamente de vinhos tranquilos. Afinal, este é o vinho que, segundo consta no comunicado de imprensa, aparece citado em crónicas do século XVI, tendo sido eleito “para selar o encontro entre Pedro Álvares Cabral e os indígenas, aquando da sua chegada ao Brasil em 1500”. O Pêra-Manca — cujo nome está associado ao terreno onde estavam os vinhedos, um barranco com pedras soltas que mancavam — está na posse da Fundação Eugénio de Almeida (FEA) desde o final da década de 1980. A marca foi oferecida pela Casa Agrícola José Soares com o compromisso de servir de rótulo ao melhor vinho aí produzido. O Cartuxa Garrafeira 1987, primeiro e único de seu nome, pode ser considerado uma espécie de “Pêra-Manca edição zero”, ele que cedeu lugar à marca que hoje conhecemos.

O Pêra-Manca acaba por ganhar uma vida nova quando entra na posse da fundação. O hiato de tempo entre as duas empresas [Casa Agrícola e Fundação Eugénio de Almeida] é suficientemente grande para que esta marca não estivesse na memória do consumidor”, diz José Mateus Ginó.

José Mateus Ginó, atualmente presidente do conselho executivo, entrou para a Fundação Eugénio de Almeida em junho de 1999. Meses depois era lançada uma nova colheita de Pêra-Manca, a qual propôs que chegasse ao mercado a custar quatro vezes mais do que o preço então estipulado. “O Pêra-Manca tinto da colheita anterior custava 1.250 escudos. Propus à fundação que multiplicasse o valor por quatro. O assunto gerou, naturalmente, alguma discussão, mas acabámos por ir por esse caminho e foi realmente um ano em que o Pêra-Manca valorizou muito”, recorda ao Observador. Na altura, a fundação não tinha uma estrutura comercial e o Alentejo não estava associado à quantidade de marcas que hoje existem — em jeito de contextualização refira-se que a Comissão Vitivinícola Regional Alentejana foi criada em 1989 e a primeira colheita de Pêra-Manca tal qual a conhecemos data de 1990.

A valorização do vinho, que chega agora à sua 15º colheita, foi acontecendo com o passar do tempo. José Mateus Ginó refere o “trabalho muito sério por detrás de um vinho de exceção”, que “incorre em gastos muito superiores relativamente a um vinho mais comum”. Mas Pêra-Manca não é só tinto. É branco também. A diferença de valor de mercado de um e de outro é bastante significativa — a edição mais recente do branco, de 2016, custa cerca de 45 euros. Pedro Baptista, o enólogo, assinala que a disparidade de preços está sobretudo relacionada com dois fatores: os níveis de produção das vinhas brancas e tintas — sendo que as tintas usadas para o Pêra-Manca têm uma capacidade produtiva muito baixa, estando por isso associadas a custos maiores — e a perceção do consumidor. “Tradicionalmente, os vinhos brancos são sempre menos valorizados”, atesta Pedro Baptista.

Curiosamente, no mercado tem-se registado um interesse crescente face aos vinhos brancos, motivo pelo qual as últimas versões do Pêra-Manca branco e do Cartuxa branco “vão entrando em rutura de stock”. “O Cartuxa branco 2017 está, neste momento, a entrar em rutura de stock e só vamos apresentar a colheita de 2018 no mês de julho”, confirma o enólogo.

Um fenómeno também no Brasil

Se o trabalho de divulgação ajuda na construção da marca, os prémios também — recentemente, o Pêra-Manca tinto 2005 foi eleito “um dos 30 melhores e mais desejados vinhos do mundo” segundo a Vivino, conhecida aplicação de vinhos que já conta com 35 milhões de utilizadores (nesta lista estão outros rótulos nacionais). Aquele que já é um dos tintos mais famosos de Portugal, com apenas 30 anos de história, tem no Brasil o seu principal mercado, sendo que 60% das pessoas que visitam o enoturismo da Cartuxa, em Évora, são brasileiras. Entre aqueles que conhecem bem os vinhos sob a égide da Fundação Eugénio de Almeida são conhecidas algumas histórias que atestam a devoção por este vinho em particular: como daquela vez em que uma sommelier brasileira chamou Pedro Baptista, o enólogo, de “Papa”. Dos vinhos, entenda-se.

O Brasil foi também o primeiro mercado para onde se exportaram, “com algum volume”, vinhos da fundação, confirma José Mateus Ginó. A Adega Alentejana, que a partir de 1998 “abre as portas do Brasil” para vinhos do Alentejo, região de origem dos fundadores, foi “em termos ideológicos criada à porta desta adega”, assegura o presidente do conselho executivo, referindo-se à casa onde são criados os lotes da FEA. “Fomos o seu primeiro cliente. A Adega Alentejana entrou no mercado brasileiro com as marcas da fundação. O espaço para crescer era imenso, sendo que ainda hoje a quota-parte de exportação é diminuta face à produção de vinho em Portugal — nessa altura ainda era mais.” A intenção, diz José Mateus Ginó, foi desde logo começar a explorar mercados para, no futuro, existir espaço para crescer de uma forma sustentada.

O objetivo da fundação, tendo em conta o futuro do Pêra-Manca, não passa por crescer em volume, sendo que o “mais normal” será a marca crescer em valor. A colheita de 2013, lançada em 2017, foi a de menor quantidade desde que o vinho viu a luz do dia — 19 mil garrafas. A de 2014 conta com cerca de 20 mil, colheita que, em janeiro deste ano, o jornal brasileiro Estadão descrevia como um “vinho fresco”. A acidez em boca é comprovada nos finais de março, aquando do lançamento oficial na Adega da Cartuxa – Quinta de Valbom.

O ano foi difícil, relata Pedro Baptista, diante das dezenas de convidados, e o final da vindima pregou um susto a quem faz do vinho profissão. As chuvas intensas, que chegaram relativamente cedo, a meio de setembro, foram fator temporário de preocupação mas, no final, esta foi “uma vindima francamente boa”. A primavera amena contribuiu para uma maturação “com todo o tempo para acontecer” e trouxe frescura e concentração à colheita de 2014. Contrariamente ao que costuma acontecer, este vinho contou com a predominância da trincadeira ao invés da casta aragonês, sendo que as vinhas de onde provêm as uvas têm mais de 35 anos. Refira-se ainda que o vinho esteve 18 meses em balseiros de carvalho francês e 36 meses em garrafa nas caves do Mosteiro da Cartuxa. A capacidade de evolução é uma promessa que deverá ser facilmente cumprida.

