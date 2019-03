Presidente da Turquia lamenta morte de dois opositores durante eleições municipais

O Presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, lamentou, este domingo, a morte de dois opositores, durante as eleições municipais, e disse que não é correto transformar o voto municipal num julgamento dos partidos políticos.

De acordo com a agência de notícias AP, Erdogan mostrou-se entristecido pelo homicídio de dois políticos opositores em Malatya, no leste do país, e disse que “não é correto tornar estas eleições num interrogatório ou julgamento entre os partidos políticos”.

Erdogan disse também que as eleições municipais deste domingo são “um pilar da democracia” e acrescentou que se os resultados forem positivos para o seu partido, isso acrescentará “uma enorme força” ao Governo, suportando pelo Partido Justiça e Desenvolvimento (AKP).

Dois membros de um partido turco da oposição foram mortos a tiro este domingo numa assembleia eleitoral na cidade turca de Malatya, leste do país, num dos vários incidentes violentos registados enquanto decorrem umas importantes eleições municipais.

Num comunicado, o presidente do partido Saadet (SP), Temel Karamollaoglu, informou sobre o incidente, quase no mesmo momento em que o ministro do Interior, Soylu, declarava à imprensa que a votação estava a decorrer pacificamente.

“Em Poturge, um distrito de Malatya […], dois membros do nosso partido, um dos quais era observador do sufrágio, perderam a vida”, indicou o líder do SP, uma formação islamita moderada e aliada da principal força da oposição, o social-democrata Partido Republicano do Povo (CHP).

A nota explica que o ataque foi perpetrado por um primo do candidato do partido governamental AKP, que disparou contra os observadores quando estes se opuseram a que a votação se levasse a cabo de forma aberta.

Segundo a televisão turca CNNTürk, o incidente ocorreu às 10:30 locais.

O homem que disparou foi detido pela polícia, que também adotou amplas medidas de segurança em torno da escola utilizada como assembleia de voto.

Por outro lado, na localidade de Karapinar, na província de Diyarbakir, duas pessoas ficaram feridas, uma delas em estado crítico, num confronto entre dois grupos que apoiam líderes rivais.

Noutro incidente similar, num bairro de Midyat, uma cidade da província de Mardin, no sul do país, quatro pessoas ficaram feridas e uma foi detida.

Mesmo assim, um votante ficou ferido num ataque numa esquadra de Istambul.

Cerca de 57 milhões de turcos com direito a votar estão convocados este domingo para decidir a quem entregar os municípios, numas eleições vistas como um teste para o Presidente turco e seu Governo, apoiado pelo partido AKP.

As últimas assembleias de voto fecham às 17:00 locais (15:00 em Lisboa).

